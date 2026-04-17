⬇️Dầu WTI giảm gần 9%

Donald Trump báo cáo việc mở cửa Eo biển Hormuz, điều này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Iran xác nhận. Seyed Abbas Araghchi chỉ ra rằng việc mở cửa Eo biển Hormuz giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn đang diễn ra là khả thi sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran chỉ ra rằng nhờ vào lệnh ngừng bắn ở Lebanon, và theo các thỏa thuận trước đó, Eo biển Hormuz đang được mở cửa. Đáng chú ý là việc mở cửa hiện tại được thiết lập cho đến thứ Ba, khi lệnh ngừng bắn đầu tiên giữa Mỹ và Iran hết hạn. Tuy nhiên, tông giọng của những thay đổi gần đây gợi ý rằng chúng ta đã đi qua đỉnh điểm của toàn bộ cuộc xung đột. Nguồn: X

Dầu thô WTI đang lùi bước 9% hôm nay (mức thay đổi của dầu Brent lớn hơn, nhưng điều này là do việc ra mắt hợp đồng tương lai mới). Dầu thô WTI giảm hôm nay từ khoảng $90 xuống dưới $82 mỗi thùng. Đáng chú ý là mức thoái lui 61.8% của toàn bộ sóng tăng từ năm nay hiện đang được kiểm định.

Cần nhấn mạnh rằng việc mở cửa Eo biển Hormuz là một chuyện, nhưng việc nối lại xuất khẩu là chuyện khác. Nhiều sự không chắc chắn vẫn còn đó, chủ yếu liên quan đến việc xuất khẩu có thể tăng mạnh đến mức nào trong tương lai gần. Nếu dữ liệu liên quan đến số lượng tàu chứng minh sự thất vọng, việc quay trở lại đà tăng giá là không thể loại trừ. Tuy nhiên, nếu dầu bắt đầu chảy rộng rãi qua Eo biển Hormuz, giá dầu thô WTI có thể giảm xuống vùng $75-$80 mỗi thùng vào đầu tuần tới. Sự thất vọng liên quan đến các cuộc đàm phán tiềm năng có thể đưa giá trở lại mức $90 mỗi thùng.