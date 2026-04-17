⬇️Dầu WTI giảm gần 9%

Donald Trump báo cáo việc mở cửa Eo biển Hormuz, điều này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Iran xác nhận. Seyed Abbas Araghchi chỉ ra rằng việc mở cửa Eo biển Hormuz giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn đang diễn ra là khả thi sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran.
Trump báo cáo về việc mở cửa Eo biển Hormuz. Nguồn: Truth
Bộ trưởng Ngoại giao Iran chỉ ra rằng nhờ vào lệnh ngừng bắn ở Lebanon, và theo các thỏa thuận trước đó, Eo biển Hormuz đang được mở cửa. Đáng chú ý là việc mở cửa hiện tại được thiết lập cho đến thứ Ba, khi lệnh ngừng bắn đầu tiên giữa Mỹ và Iran hết hạn. Tuy nhiên, tông giọng của những thay đổi gần đây gợi ý rằng chúng ta đã đi qua đỉnh điểm của toàn bộ cuộc xung đột. Nguồn: X
Dầu thô WTI đang lùi bước 9% hôm nay (mức thay đổi của dầu Brent lớn hơn, nhưng điều này là do việc ra mắt hợp đồng tương lai mới). Dầu thô WTI giảm hôm nay từ khoảng $90 xuống dưới $82 mỗi thùng. Đáng chú ý là mức thoái lui 61.8% của toàn bộ sóng tăng từ năm nay hiện đang được kiểm định.
Cần nhấn mạnh rằng việc mở cửa Eo biển Hormuz là một chuyện, nhưng việc nối lại xuất khẩu là chuyện khác. Nhiều sự không chắc chắn vẫn còn đó, chủ yếu liên quan đến việc xuất khẩu có thể tăng mạnh đến mức nào trong tương lai gần. Nếu dữ liệu liên quan đến số lượng tàu chứng minh sự thất vọng, việc quay trở lại đà tăng giá là không thể loại trừ. Tuy nhiên, nếu dầu bắt đầu chảy rộng rãi qua Eo biển Hormuz, giá dầu thô WTI có thể giảm xuống vùng $75-$80 mỗi thùng vào đầu tuần tới. Sự thất vọng liên quan đến các cuộc đàm phán tiềm năng có thể đưa giá trở lại mức $90 mỗi thùng.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.