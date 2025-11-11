DAX: DE40 biến động trái chiều bất chấp tâm lý tích cực tại Châu Âu📊

Thị trường chứng khoán châu Âu hôm nay phần lớn giao dịch trong sắc xanh khi các nhà đầu tư đón nhận tín hiệu tích cực rằng chính phủ Mỹ có thể sớm chấm dứt tình trạng đóng cửa, trong khi mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục khả quan. Tại Đức, tâm lý thị trường lại có phần trái chiều — cổ phiếu Fraport (FRA.DE) dẫn đầu đà tăng sau kết quả quý mạnh mẽ, trong khi Lufthansa (LHA.DE) cũng ghi nhận mức tăng.

Về dữ liệu vĩ mô, chỉ số niềm tin kinh tế ZEW của Đức gây thất vọng khi giảm so với tháng trước, trái ngược với kỳ vọng sẽ cải thiện: Chỉ số kỳ vọng (tháng 10): 38,5 (dự báo: 41; kỳ trước: 39,3) Tình hình hiện tại: -78,7 (dự báo: -78,2; kỳ trước: -80,0)

Thị trường Thụy Sĩ vượt trội hơn, khi cổ phiếu Richemont và Swatch Group tăng mạnh nhờ các báo cáo cho thấy Mỹ có thể hạ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Thụy Sĩ.

Chỉ số Stoxx 600 của châu Âu đạt mức cao nhất trong hai tuần, được hỗ trợ bởi sức mạnh của nhóm viễn thông sau báo cáo lợi nhuận tích cực từ Vodafone. Tại Pháp, chỉ số CAC40 tăng khoảng 0,8%, tương tự với FTSE 100 của Anh.

DE40 (D1)

Hợp đồng tương lai DAX của Đức giảm gần 0,4%, mặc dù chỉ số đã phục hồi mạnh từ vùng 23.300 điểm lên khoảng 24.100 điểm. Nhà đầu tư theo phe mua đang chú ý đến vùng kháng cự 24.200 điểm, trùng với đường trung bình động EMA 50 ngày (màu cam).

Nguồn: xStation5

Kết quả kinh doanh ấn tượng của Fraport

Cổ phiếu Fraport tăng khoảng 9%, lên mức cao nhất kể từ mùa hè năm 2019, sau khi công ty công bố EBITDA quý III vượt kỳ vọng. Dòng tiền tự do (Free Cash Flow) cải thiện rõ rệt khi các dự án đầu tư sân bay quốc tế lớn gần hoàn tất. Doanh thu hơi thấp hơn dự kiến, nhưng tất cả 4 mảng kinh doanh đều vượt kế hoạch lợi nhuận.

Lượng hành khách tháng 10 tăng khoảng 6%. Triển vọng năm 2025 (~63 triệu hành khách) phù hợp với dự báo thị trường. Giới phân tích cho rằng Fraport có khả năng vượt mục tiêu lợi nhuận ròng 2025 sau kết quả quý khả quan.

Công ty vận hành sân bay Frankfurt báo cáo EBITDA điều chỉnh quý III/2025 đạt khoảng €535 triệu, cao hơn 1–3% so với ước tính của công ty và Morgan Stanley — nhờ hoàn thuế hưu trí €50 triệu và khoản hoàn phí tiện ích €8 triệu trong mảng Bán lẻ & Bất động sản.

Mảng Hàng không (Aviation) và Xử lý mặt đất (Ground Handling) là hai mảng dẫn đầu, vượt kỳ vọng cả về doanh thu lẫn chi phí.

Hoạt động quốc tế ghi nhận kết quả trái chiều: Hy Lạp, Brazil và Ljubljana hoạt động tốt, trong khi Mỹ và Bulgaria kém hơn.

Mảng Bán lẻ & Bất động sản tăng trưởng nhẹ, doanh thu đạt €145 triệu, chi tiêu trung bình mỗi hành khách tăng 1% so với cùng kỳ lên €3,06, chủ yếu nhờ doanh thu quảng cáo mạnh.

Biên EBITDA toàn tập đoàn tăng lên 45,5% từ 40,3% quý trước. EBITDA mảng Hàng không tăng 19% lên €162 triệu. Biên lợi nhuận mảng Xử lý mặt đất tăng từ 7% lên 16%. Dòng tiền tự do cải thiện dù chi tiêu vốn (CapEx) ở mức cao €328 triệu, nhờ quản lý vốn lưu động tốt hơn và chi phí tài chính giảm.

Fraport tái khẳng định triển vọng cả năm, kỳ vọng dòng tiền tự do đạt gần mức hòa vốn và nợ ròng trong khoảng €8,3–8,5 tỷ (ước tính của Morgan Stanley: €8,4 tỷ). Lượng khách tại Frankfurt tăng 2,6%, Các sân bay Hy Lạp khu vực tăng 3%. Lịch bay mùa đông cho thấy sức chứa ghế tăng khoảng 3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 5–6% của tháng 9.

Morgan Stanley duy trì khuyến nghị “nắm giữ” (equal-weight) với giá mục tiêu €72, gọi báo cáo này là “vượt nhẹ kỳ vọng và dòng tiền vững chắc.”

Nguồn: xStation5