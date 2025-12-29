Top 3 thị trường đáng chú ý

Khi bước vào những ngày cuối cùng của năm 2025 và đầu năm 2026, giai đoạn chuyển giao năm mới - vốn thường có thanh khoản và mức độ hoạt động thấp - nhưng lại đi kèm với lịch công bố dữ liệu kinh tế dày đặc một cách bất ngờ. Các sự kiện đáng chú ý bao gồm báo cáo tồn kho dầu hàng tuần được dời từ tuần trước và biên bản cuộc họp FOMC. Dù tuần tới trùng với thứ Sáu đầu tiên của tháng, nhưng báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) lại bị hoãn công bố. Với việc các sàn giao dịch lớn đóng cửa vào ngày 31/12 và 01/01, dưới đây sẽ là ba thị trường đáng chú ý nhất trong tuần này: EURUSD, Bạc và US500.

EURUSD

Những ngày tới sẽ chứng kiến hàng loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Mỹ: Thứ Hai sẽ có doanh số nhà chờ bán. Thứ Tư: số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Thứ Sáu: chỉ số PMI sản xuất chính thức của tháng 12 cho cả Khu vực đồng euro và Hoa Kỳ. Biên bản cuộc họp FOMC tháng 12 sẽ được công bố vào rạng sáng ngày thứ Tư. Đây sẽ là sự kiện mang tính then chốt đối với đồng USD. Thông điệp sau quyết định lãi suất gần đây của Fed khá mơ hồ: một mặt là sự chia rẽ đáng kể giữa các thành viên bỏ phiếu, mặt khác là các dự báo vẫn ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm lãi suất. Biên bản họp có thể giúp làm rõ yếu tố nào đã và đang chi phối định giá của đồng tiền Mỹ.

BẠC

Bất ổn địa chính trị cực độ cùng với tình trạng thâm hụt nguồn cung mang tính cấu trúc đã đưa bạc trở thành tài sản dẫn đầu tuyệt đối trên toàn bộ các nhóm tài sản trong năm 2025. Triển vọng cuối năm rất đáng chú ý: trong khi một nhóm nhà đầu tư có thể chốt lời, những nhà đầu tư khác nhiều khả năng sẽ tiếp tục thuận theo xu hướng tăng mạnh hiện tại. Mặc dù dữ liệu kinh tế Mỹ và biên bản FOMC vẫn có ý nghĩa quan trọng, nhưng diễn biến của bạc có thể chịu ảnh hưởng lớn hơn từ các cập nhật liên quan đến đàm phán hòa bình Ukraine - Nga và tình trạng phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Venezuela.

US500

Một năm 2025 đầy biến động đang khép lại trong bầu không khí lạc quan đối với các hợp đồng tương lai gắn với chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ. Đáng chú ý, US500 đã lập đỉnh lịch sử mới trước kỳ nghỉ Giáng sinh, trong khi US100 (thiên về công nghệ) vẫn còn tụt lại phía sau. Tương tự thị trường kim loại quý, chỉ số chứng khoán có thể chịu ảnh hưởng từ hoạt động tái cân bằng danh mục vào cuối năm. Tuy nhiên, yếu tố mùa vụ vẫn đóng vai trò quan trọng: nửa sau tháng 12 theo lịch sử thường có lợi cho chứng khoán Mỹ và thị trường hiện đang tiến gần đến tháng 1 - một trong những tháng có mức sinh lời trung bình cao nhất.