DAX:DE40 sụt giảm trước quyết định lãi suất của EBC 📉Volkswagen chịu áp lực

Thị trường châu Âu đang chờ đợi các sự kiện quan trọng từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm nay, với quyết định lãi suất dự kiến công bố lúc 20:15 giờ VN và bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde lúc 20:45 giờ VN. Theo đồng thuận của thị trường, ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trên toàn khu vực đồng Euro. Tại Đức, nhà đầu tư đang chờ số liệu lạm phát quốc gia công bố lúc 20:00 giờ VN, với kỳ vọng giảm xuống 2,2% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 2,4% trước đó. Theo tháng, lạm phát dự kiến tăng 0,2%, không đổi so với kỳ trước. Hợp đồng tương lai DAX hôm nay đang giảm, rơi xuống dưới mốc 24.200 điểm.

Nguồn: xStation5

Nguồn: Bloomberg Finance L.P.

Nguồn: Bloomberg Finance L.P.

Tin tức công ty

Volkswagen AG

Volkswagen cảnh báo rằng việc đạt được các mục tiêu tài chính trong năm phụ thuộc vào nguồn cung chip bán dẫn ổn định, đồng thời cho biết tình trạng thiếu hụt chip từ Nexperia có thể tiếp tục gây áp lực lên ngành ô tô vốn đang gặp khó khăn.

Các hãng xe châu Âu hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu linh kiện từ nhà sản xuất Hà Lan Nexperia, công ty đang bị vướng vào tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và các nước phương Tây. Hiệp hội ngành cảnh báo rằng nếu tình hình không sớm cải thiện, các dây chuyền sản xuất có thể phải tạm dừng trong vài ngày tới.

Trong báo cáo quý, Volkswagen giữ nguyên triển vọng cả năm, nhấn mạnh sự phụ thuộc vào nguồn cung chip đầy đủ.

Kết quả Quý III:

Lỗ hoạt động: €1,3 tỷ (≈ $1,5 tỷ)

Con số này phản ánh €5,1 tỷ chi phí khấu hao và ghi giảm giá trị tài sản, chủ yếu do kế hoạch mở rộng xe điện (EV) quá lạc quan tại Porsche AG, cùng thuế nhập khẩu của Mỹ ảnh hưởng đến các thương hiệu sinh lời cao nhất của tập đoàn.

Biên lợi nhuận hoạt động (loại trừ yếu tố bất thường): 5,4% so với -1,6% cùng kỳ năm ngoái.

Triển vọng và thách thức:

Volkswagen đang phải đối mặt với quá trình chuyển đổi sang xe điện tại châu Âu chậm hơn kỳ vọng. Nhu cầu yếu và sự phục hồi sau đại dịch chậm chạp khiến công ty dư thừa công suất sản xuất tốn kém, trong khi doanh số tại Trung Quốc và Mỹ giảm sút tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh.

Để khắc phục, CFO Arno Antlitz cho biết công ty sẽ thắt chặt kiểm soát chi phí và triển khai các biện pháp cơ cấu lại, tập trung vào tận dụng quy mô và tăng cường hiệu quả hợp lực trong tập đoàn.

CEO Oliver Blume cũng đã thực hiện các bước giảm gánh nặng đầu tư, bao gồm thu hẹp quy mô sản xuất pin và phần mềm nội bộ, đồng thời hợp tác với Xpeng (Trung Quốc) và Rivian Automotive (Mỹ) để củng cố vị thế toàn cầu của VW. Tại Đức, Volkswagen, Audi và Porsche đang tái cấu trúc hoạt động theo thỏa thuận với công đoàn lao động nhằm tăng hiệu quả và cắt giảm chi phí.

HelloFresh SE

HelloFresh công bố EBITDA điều chỉnh vượt dự báo của giới phân tích trong quý III, giúp cổ phiếu tăng gần 3% hôm nay.

Kết quả Quý III:

EBITDA điều chỉnh: €40,3 triệu (-44% YoY), dự báo €37,4 triệu

EBITDA điều chỉnh quốc tế: €33,2 triệu (-4,3% YoY), dự báo €33,4 triệu

EBITDA điều chỉnh Bắc Mỹ: €47,5 triệu (-36% YoY), dự báo €53,7 triệu

Doanh thu: €1,58 tỷ (-14% YoY), dự báo €1,61 tỷ

Doanh số theo tỷ giá cố định: -9,3%, dự báo -8,83%

Biên EBITDA điều chỉnh: 2,5% (so với 3,9% năm ngoái), dự báo 2,45%

Giá trị đơn hàng trung bình: €65,60, dự báo €66,11

Tổng đơn hàng: 23,93 triệu, dự báo 24,53 triệu

Đơn hàng quốc tế: 10,94 triệu

Đơn hàng Bắc Mỹ: 12,98 triệu, dự báo 13,23 triệu

Triển vọng cả năm:

Công ty duy trì dự báo doanh số giảm 6–8% theo tỷ giá cố định (ước tính thị trường: -8,05%)

EBITDA điều chỉnh vẫn được kỳ vọng trong khoảng €415–465 triệu (ước tính: €436,9 triệu)

Giữ nguyên hướng dẫn FY2025, không thay đổi về doanh số hoặc lợi nhuận dự kiến.

Nguồn: xStation5

Scout24 SE

Scout24 kỳ vọng tăng trưởng doanh thu cả năm đạt mức cao nhất trong khoảng dự báo trước đó (+14% đến +15%), đồng thời duy trì triển vọng tích cực cho năm 2025.

Dự báo cả năm:

Tăng trưởng doanh thu ở mức cao nhất của khoảng +14%–15% (trước đó: +14%–15%)

Kết quả Quý III:

EBITDA hoạt động: €104,2 triệu (+15% YoY), dự báo €102,4 triệu

Biên EBITDA hoạt động: 62,9% (không đổi so với cùng kỳ)

Doanh thu: €165,6 triệu (+15% YoY), dự báo €163 triệu

Bình luận:

Công ty đã thu hẹp phạm vi dự báo tăng biên lợi nhuận EBITDA điều chỉnh lên mức cao nhất trong khoảng mục tiêu trước đó (+70 điểm cơ bản). Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng tăng EBITDA và cải thiện lợi nhuận vẫn là trọng tâm chiến lược của công ty. Cổ phiếu Scout24 đang giao dịch nhích nhẹ trong ngày hôm nay.

Nguồn: xStation5