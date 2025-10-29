DAX: DE40 tăng nhẹ nhờ các công ty sản xuất ô tô 📈Mercedes tăng 5% nhờ doanh số bán hàng tích cực

Điểm nổi bật DE40 tăng nhẹ nhờ cnhóm ổ phiếu ngân hàng và nhà sản xuất ô tô Đức

Lợi nhuận ròng của Mercedes giảm hơn 30% nhưng cổ phiếu vẫn tăng gần 5% trong ngày hôm nay

Chỉ số DAX tăng nhẹ hôm nay, được thúc đẩy bởi BASF, Mercedes, BMW và các ngân hàng Đức. Thị trường đang chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lúc 01:00 sáng ngày mai và cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell vào lúc 01:30. Chỉ số DE40 đang trong giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp, cố gắng giữ đường EMA50 quanh mức 24.300 điểm như một ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nguồn: xStation5 Biến động của các cổ phiếu trong chỉ số DAX ngày hôm nay. Nguồn: Bloomberg Finance L.P Mercedes-Benz Q3 2025: Lo ngại về chip và lợi nhuận sụt giảm Lợi nhuận ròng quý 3 giảm 30,8% xuống còn 1,19 tỷ euro, từ mức 1,71 tỷ euro cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù lợi nhuận giảm mạnh, kết quả vẫn vượt dự báo của các nhà phân tích (1,09 tỷ euro), giúp cổ phiếu tăng 6% tại sàn Frankfurt.

Mercedes trấn an nhà đầu tư rằng nguồn cung chip ngắn hạn đã được đảm bảo, dù công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm nguồn cung toàn cầu.

Tình trạng thiếu chip bắt nguồn từ việc chính quyền Hà Lan tịch thu Nexperia, dẫn đến lệnh cấm xuất khẩu linh kiện từ Trung Quốc.

CEO Ola Källenius cho biết sự gián đoạn này là “sự thiếu hụt do yếu tố chính trị gây ra”, giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ–Trung.

Hãng xe cũng đối mặt với thuế nhập khẩu cao từ Mỹ: 15% đối với hàng xuất khẩu từ EU và 25% đối với linh kiện ô tô nhập khẩu ngoài Bắc Mỹ.

Doanh số tại Trung Quốc giảm 27%, góp phần khiến sản lượng bán toàn cầu giảm tổng cộng 12%.

Để duy trì sức cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc, Mercedes đang hợp tác với công ty lái xe tự động Momenta của Trung Quốc.

Källenius cảnh báo rằng “sự cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc sẽ không sớm chấm dứt”.

Toàn ngành ô tô, bao gồm Nissan và Volkswagen, cũng cảnh báo về nguy cơ ngừng sản xuất do khủng hoảng chip từ Nexperia. Nguồn: xStation5

