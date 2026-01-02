Phân tích kỹ thuật - GOLD (02.01.2026)

Vàng vẫn duy trì xu hướng tăng, với xung lực mới nhất hình thành từ đầu tháng 11/2025. Trong giai đoạn từ 13 đến 18/11, thị trường đã trải qua một đợt điều chỉnh, sau đó phá vỡ và tiếp tục xung lực tăng mới. Đợt giảm mạnh gần đây đã dừng lại với phạm vi chính xác so với đợt điều chỉnh trước đó, ở 4.306 USD, theo phương pháp Overbalance, điều này gợi ý khả năng xu hướng tăng tiếp tục. Bên cạnh đó, giá vẫn duy trì trên đường trung bình 100 kỳ (được đánh dấu bằng màu xanh trên biểu đồ) và đang thử phá vỡ vùng 4.380 USD, mức được xác định từ các đỉnh trước đó. Việc duy trì trên mức 4.380 USD sẽ mở đường cho xu hướng tăng tiếp tục và hướng tới các đỉnh mới, trong khi rơi xuống dưới 4.306 USD sẽ làm tăng nguy cơ điều chỉnh sâu hơn.
GOLD - Khung thời gian H4. Nguồn: xStation5
