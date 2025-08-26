DE40: Bất ổn chính trị tại Pháp ảnh hưởng đến các chỉ số châu Âu

Có một bầu không khí bi quan rõ rệt trên các thị trường tài chính châu Âu vào ngày thứ Ba, khi nhà đầu tư tập trung theo dõi cổ phiếu Pháp, vốn có thể trải qua thêm một phiên biến động mạnh. Hợp đồng tương lai chỉ số CAC 40 của Pháp giảm khoảng 1,9%, trở thành chỉ số hoạt động kém nhất trong số các chỉ số lớn tại châu Âu. Những mức giảm mạnh nhất diễn ra ở các công ty gắn liền chặt chẽ với nền kinh tế Pháp, chẳng hạn như các nhà bán lẻ. Cổ phiếu Pháp tiếp tục chịu áp lực từ bất ổn chính trị. Thủ tướng François Bayrou đã bất ngờ thông báo sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng tới, càng làm gia tăng làn sóng bán tháo trên thị trường. Căng thẳng chính trị và lo ngại về sự ổn định của ngân sách quốc gia đang khiến nỗi sợ hãi của nhà đầu tư gia tăng, đặc biệt khi các blue-chip trong chỉ số CAC 40 tiếp tục chịu áp lực lớn, được kỳ vọng sẽ kéo tụt chỉ số.

Chỉ số CAC 40 kém hơn so với STOXX 600 toàn châu Âu, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Pháp đã tăng lên 3,51%, càng làm xấu thêm tâm lý trên thị trường nợ và gia tăng bất ổn cho nhà đầu tư.

Sự bất ổn tương tự cũng xuất hiện trên các chỉ số lớn khác của châu Âu. Chỉ số DAX của Đức giảm khoảng 0,5%, tuy nhiên chịu ảnh hưởng ít hơn so với CAC 40 của Pháp. Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm hơn 0,8% trong phiên hôm nay, phản ánh tâm lý tiêu cực lan rộng trên thị trường cũng như lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và bất ổn chính trị.

Chỉ số DE40 của Đức giảm khoảng 0,4% trong phiên và đang dao động rất gần với các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, được xác định bởi đường trung bình động hàm mũ 25 ngày và 50 ngày (đường vàng và xanh trên biểu đồ). Hiện tại, cả hai đường trung bình này đóng vai trò là các điểm hỗ trợ ngắn hạn cho thị trường – duy trì chúng có thể cho tín hiệu tiếp tục xu hướng tăng trung hạn. Tuy nhiên, áp lực giảm thể hiện rõ trong các cây nến gần đây, cùng với sự bất ổn gia tăng trên các thị trường châu Âu, cho thấy các phiên tới sẽ mang tính quyết định cho xu hướng của chỉ số. Nếu phá vỡ các mức hỗ trợ này, chỉ số có thể lùi về kiểm tra đường EMA 100 ngày (màu xanh lá) quanh vùng 23.600 điểm.

