DE40: Bất ổn chính trị tại Pháp ảnh hưởng đến các chỉ số châu Âu

Có một bầu không khí bi quan rõ rệt trên các thị trường tài chính châu Âu vào ngày thứ Ba, khi nhà đầu tư tập trung theo dõi cổ phiếu Pháp, vốn có thể trải qua thêm một phiên biến động mạnh. Hợp đồng tương lai chỉ số CAC 40 của Pháp giảm khoảng 1,9%, trở thành chỉ số hoạt động kém nhất trong số các chỉ số lớn tại châu Âu. Những mức giảm mạnh nhất diễn ra ở các công ty gắn liền chặt chẽ với nền kinh tế Pháp, chẳng hạn như các nhà bán lẻ. Cổ phiếu Pháp tiếp tục chịu áp lực từ bất ổn chính trị. Thủ tướng François Bayrou đã bất ngờ thông báo sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng tới, càng làm gia tăng làn sóng bán tháo trên thị trường. Căng thẳng chính trị và lo ngại về sự ổn định của ngân sách quốc gia đang khiến nỗi sợ hãi của nhà đầu tư gia tăng, đặc biệt khi các blue-chip trong chỉ số CAC 40 tiếp tục chịu áp lực lớn, được kỳ vọng sẽ kéo tụt chỉ số.
Chỉ số CAC 40 kém hơn so với STOXX 600 toàn châu Âu, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Pháp đã tăng lên 3,51%, càng làm xấu thêm tâm lý trên thị trường nợ và gia tăng bất ổn cho nhà đầu tư.
Sự bất ổn tương tự cũng xuất hiện trên các chỉ số lớn khác của châu Âu. Chỉ số DAX của Đức giảm khoảng 0,5%, tuy nhiên chịu ảnh hưởng ít hơn so với CAC 40 của Pháp. Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm hơn 0,8% trong phiên hôm nay, phản ánh tâm lý tiêu cực lan rộng trên thị trường cũng như lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và bất ổn chính trị.
Nguồn: xStation5
Biến động hiện tại của thị trường chứng khoán châu Âu. Nguồn: xStation
Chỉ số DE40 của Đức giảm khoảng 0,4% trong phiên và đang dao động rất gần với các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, được xác định bởi đường trung bình động hàm mũ 25 ngày và 50 ngày (đường vàng và xanh trên biểu đồ). Hiện tại, cả hai đường trung bình này đóng vai trò là các điểm hỗ trợ ngắn hạn cho thị trường – duy trì chúng có thể cho tín hiệu tiếp tục xu hướng tăng trung hạn. Tuy nhiên, áp lực giảm thể hiện rõ trong các cây nến gần đây, cùng với sự bất ổn gia tăng trên các thị trường châu Âu, cho thấy các phiên tới sẽ mang tính quyết định cho xu hướng của chỉ số. Nếu phá vỡ các mức hỗ trợ này, chỉ số có thể lùi về kiểm tra đường EMA 100 ngày (màu xanh lá) quanh vùng 23.600 điểm. Nguồn: xStation5
Tin tức công ty
-
Puma SE (PUM.DE) giảm hơn 1,2% sau thông tin về khả năng bán cổ phần do gia đình Pinault nắm giữ (hiện nắm 29% công ty). Theo các nguồn tin, đang có thảo luận với những người mua tiềm năng, bao gồm các công ty Trung Quốc như Anta Sports và Li Ning Co. Dù cổ phiếu Puma đã mất gần 50% giá trị trong một năm qua, tin đồn thâu tóm đã giúp cổ phiếu phục hồi khoảng 20% gần đây. Dưới thời CEO mới Arne Hoeld, công ty đang nỗ lực cải thiện vị thế thị trường nhưng vẫn phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ New Balance và Hoka. Gia đình Pinault nhiều khả năng sẽ yêu cầu mức giá cao khi bán cổ phần kiểm soát.
-
BNP Paribas (BNP.FR) giảm 5% trong phiên hôm nay, tiếp tục chịu áp lực từ bất ổn tại thị trường Pháp và mức độ tiếp xúc lớn với các tài sản tài chính nội địa.
-
Ørsted (ORSTED.DK) tăng 4,2% sau khi công ty thông báo kế hoạch tổ chức các buổi gặp gỡ nhà đầu tư, sau khi cơ quan quản lý Mỹ dừng hai dự án điện gió ngoài khơi. Trước đó, cổ phiếu từng giảm 16% trên sàn Copenhagen do lo ngại chính sách tại Mỹ. Công ty đang cân nhắc chuyển giao quyền dự án sang khu vực khác nhằm giảm thiểu rủi ro vận hành và uy tín.
-
Commerzbank (CBK.DE) giảm 5,2% sau khi bị Bank of America hạ bậc. Ngân hàng này nhấn mạnh dư địa tăng trưởng thu nhập lãi ròng hạn chế, đồng thời rủi ro gia tăng do tiếp xúc với trái phiếu Pháp và Ý.
-
Leonardo (LDO.IT) giảm 1,1% bất chấp thông tin tích cực về các hợp đồng quốc phòng. Nhà đầu tư dường như đang chốt lời sau đợt tăng mạnh trước đó của cổ phiếu tập đoàn quốc phòng Ý.
