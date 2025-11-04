-
Chỉ số chứng khoán: Khoảng cách giữa các công ty AI và phần còn lại của thị trường ngày càng mở rộng. S&P 500 tăng 0,3%, Nasdaq Composite tăng 0,7%, trong khi Dow Jones giảm 0,4%. Đà tăng chủ yếu tập trung vào một nhóm nhỏ cổ phiếu, khi hơn 400 công ty trong S&P 500 ghi nhận mức giảm, phản ánh rõ qua các chỉ báo độ rộng thị trường yếu. Các công ty công nghệ tiếp tục dẫn dắt xu hướng tăng, trong khi nhóm tài chính và công nghiệp truyền thốngyếu kém.
Công nghệ: Các hợp đồng liên quan đến AI đang là động lực chính thúc đẩy thị trường. Amazon tăng 5%, Nvidia tăng 3%, và Micron Technology tăng 5% sau loạt thỏa thuận lớn trong lĩnh vực AI. Các hợp đồng trị giá 38 tỷ USD (Amazon–OpenAI) và 9,7 tỷ USD (Iren–Microsoft) hứa hẹn nhiều tháng cầu ổn định đối với công nghệ mới.
Vĩ mô: Dữ liệu ISM ngành sản xuất cho kết quả trái chiều. Chỉ số ISM tháng 10 đạt 49,5 điểm (cao hơn dự báo 48,7), dù vẫn nằm trong vùng suy giảm. Chỉ số giá giảm xuống 58 từ 61,9 – đánh dấu tháng giảm thứ năm liên tiếp, cho thấy khả năng chuyển chi phí sang người tiêu dùng bị hạn chế. Việc làm tăng nhẹ, đơn hàng mới ổn định, cho thấy tình hình ngành sản xuất có phần khả quan hơn so với dự báo trước đó.
Chính sách tiền tệ: Fed duy trì lập trường mở nhưng thận trọng. Bà Mary Daly thuộc Fed San Francisco nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách cần giữ thái độ linh hoạt đến tháng 12, dù vẫn ủng hộ duy trì chính sách tiền tệ ở mức hơi thắt chặt. Bình luận của bà cho thấy khả năng Fed sẽ tạm dừng việc nới lỏng chính sách, khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2,5%.
Tiền tệ: Đồng USD phục hồi đà tăng. EUR/USD nối lại xu hướng giảm khi bước vào tuần giao dịch mới. Bảng Anh giữ vững tương đối tốt, trong khi đô la Canada và franc Thụy Sĩ chịu áp lực giảm đáng kể trong phiên hôm nay.
Hàng hóa: Giá dầu chịu áp lực, vàng hồi phục nhẹ. Dầu WTI dao động quanh mức 61,16 USD/thùng, chịu tác động từ lo ngại dư cung trong năm 2026 và nhu cầu yếu từ châu Á. Vàng tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi sự không chắc chắn về lộ trình lãi suất. Tổng thể, thị trường hàng hóa vẫn chịu chi phối bởi cung–cầu, và yếu tố vĩ mô sẽ tiếp tục quyết định hướng đi trong các tháng tới.
Tiền điện tử: Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Đồng tiền số hàng đầu này giảm 2,6%, rơi xuống dưới 107.000 USD. Tuy nhiên, các loại tiền điện tử khác còn giảm mạnh hơn — Ethereum giảm 5,5%, và Polygon giảm gần 10%.
