DE40: Chỉ số DAX đi ngang chờ báo cáo NFP của Mỹ 📌Rheinmetall và Porsche dẫn đầu đà tăng

Chỉ số DAX của Đức đang có phiên giao dịch nhẹ nhưng rất ổn định hôm nay. Ngành tài chính chịu áp lực tương đối, trong khi cổ phiếu ô tô duy trì vững, cùng với Rheinmetall (RHM.DE) tăng sau cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine của Nga qua đêm. Ở phần còn lại của châu Âu, CAC 40 và FTSE 100 tăng khoảng 0,7%, trong khi WIG20 của Ba Lan cũng tăng gần 0,7%. Đáng chú ý, chỉ số hầu như không phản ứng trước thông tin Moskva đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik chỉ cách biên giới Ba Lan vài chục km. Tên lửa này được cho là nhằm vào một kho chứa khí ngầm, có thể gây gián đoạn sưởi ấm và điện ở phía tây Ukraine.

Làn sóng tấn công mới nhất của Nga cho thấy Moskva vẫn muốn đạt kết quả trên chiến trường, bất chấp tổn thất nhân sự tăng cao. Hôm qua, Kremlin từ chối các điều khoản trong thỏa thuận do “Liên minh những người sẵn sàng” đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky. Kết quả là, ngành quốc phòng châu Âu hôm nay tìm thấy động lực mới để tăng giá.

Ở châu Âu, sự chú ý của nhà đầu tư đang hướng về báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ dự kiến lúc 12:30 GMT, cũng như phán quyết của tòa án Mỹ về thuế quan thương mại, có thể được công bố khoảng 16:00 GMT. Dự báo thị trường cho rằng, ngay cả khi tòa không hủy bỏ khoản thu từ thuế quan hiện hành, quy định pháp lý có thể được thắt chặt, khiến các chính quyền Mỹ trong tương lai khó sử dụng chính sách thương mại theo cùng cách.

Biểu đồ chỉ số DE40 (khung thời gian H1)

Nguồn: xStation5

Nguồn: Bloomberg Finance L.P

Nguồn: Bloomberg Finance L.P

Hannover Re bị Morgan Stanley hạ xếp hạng

Morgan Stanley hạ xếp hạng Hannover Re xuống Equal Weight và đặt giá mục tiêu €270, tương ứng tăng khoảng 10% so với mức hiện tại. Mặc dù giá mục tiêu cho thấy tiềm năng tăng, cổ phiếu hôm nay giảm mạnh, và tâm lý trong ngành tài chính Đức vẫn khá thận trọng.

Nguồn: xStation5

Rheinmetall: động lực tăng trở lại, nhưng hình thành mô hình giảm giá tiềm năng

Rheinmetall bắt đầu một nhịp tăng mới, nhưng biểu đồ cũng đang bắt đầu hình thành mô hình vai-đầu-vai giảm giá, có thể trở nên quan trọng nếu đà tăng hiện tại mất động lực.

Nguồn: xStation5

Porsche tăng giá bất chấp hạ xếp hạng từ Barclays

Cổ phiếu Porsche AG tăng dù Barclays hạ xếp hạng xuống Underweight từ Equalweight và giảm giá mục tiêu từ €42,50 xuống €40. Barclays cho rằng vấn đề chính là định giá. Porsche hiện đang giao dịch với P/E trên 20 lần theo dự báo 2026, trong khi BMW và Mercedes-Benz, với mục tiêu biên lợi nhuận khoảng 10% trung hạn, có định giá thấp hơn đáng kể.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh rủi ro về sản lượng bán hàng. Theo Barclays, chu kỳ đổi mới mẫu xe chỉ bắt đầu hỗ trợ doanh số đáng kể trong 2–4 năm tới, tạo ra “khoảng trống sản phẩm” ở thời điểm nhạy cảm. Barclays chỉ ra rằng các mẫu SUV ICE/PHEV quan trọng dự kiến chỉ ra mắt 2027/28 (phân khúc trung), trong khi một SUV ICE cao cấp khác có thể chỉ xuất hiện 2028/29 – một quãng thời gian dài trong môi trường nhu cầu suy giảm.

Barclays cho rằng dự báo sản lượng 2027 có thể quá lạc quan, đặc biệt khi Macan ICE dự kiến ngừng sản xuất vào 2027 (tương tự 718 series kết thúc 2026). Ngân hàng cũng nghi ngờ Porsche có thể đạt mục tiêu biên lợi nhuận trung hạn 10–15% trước 2028, vì còn nhiều rào cản, bao gồm: doanh số thấp hơn, thuế quan Mỹ kéo dài, chi phí bù đắp nhà cung cấp, nhu cầu yếu tại Trung Quốc, thuế liên quan đến hàng xa xỉ, và nhu cầu BEV giảm.

Tóm lại, thông điệp của Barclays là Porsche hiện được định giá như một doanh nghiệp có tăng trưởng ổn định và biên lợi nhuận rõ ràng, trong khi ngân hàng thấy quá nhiều trở ngại để kịch bản này diễn ra suôn sẻ vài năm tới. Dù bị hạ xếp hạng, cổ phiếu vẫn tăng mạnh, tiếp cận EMA200, gợi ý áp lực tăng có thể tạo cơ hội đảo chiều xu hướng.

Nguồn: xStation5

TeamViewer tăng giá dù doanh thu cả năm dự báo thấp hơn

TeamViewer công bố số liệu doanh thu sơ bộ cả năm, thấp hơn dự báo đồng thuận, nhưng cổ phiếu vẫn tăng và là một trong những mã mạnh trên thị trường Đức hôm nay.

Doanh thu sơ bộ FY2025: €767 triệu so với €776,8 triệu dự kiến

ARR sơ bộ FY2025: khoảng €760 triệu, tương đương tăng ~2% YoY theo tỷ giá cố định (pro forma)

Biến động tỷ giá, đặc biệt EUR/USD, ảnh hưởng đến ARR báo cáo

Hướng dẫn biên EBITDA điều chỉnh (pro forma) FY2025 giữ nguyên khoảng 44%

Nguồn: xStation5