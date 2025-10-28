DE40: Chỉ số DAX gần mức cao nhất trong 1 tuần 📈Deutsche Borse lao dốc, SUSS MicroTec trượt 23%

Tâm lý trên thị trường chứng khoán Đức hôm nay cải thiện nhẹ, được hỗ trợ bởi đà tăng tích cực trên Phố Wall. Cổ phiếu châu Âu đồng loạt tăng, sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ ủng hộ sáng kiến xây dựng sàn chứng khoán toàn châu Âu (Pan-European Stock Exchange) — một nỗ lực nhằm cạnh tranh với các thị trường Mỹ và Trung Quốc.

DE40

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX (DE40) tăng gần 0,3%, vượt 24.400 điểm, và duy trì trên đường EMA50 (đường màu cam).

Nguồn: xStation5

Biểu đồ cổ phiếu SUSS MicroTec (khung thời gian D1)

Ngân hàng Deutsche Bank đã giảm giá mục tiêu của cổ phiếu SÜSS MicroTec SE từ €41 xuống €36, giữ nguyên khuyến nghị “Nắm giữ” (Hold) sau khi công ty này ban hành cảnh báo lợi nhuận lần thứ hai trong năm 2025. Doanh thu vẫn tốt hơn dự kiến, đạt khoảng 118 triệu euro, cao hơn 4–5% so với dự báo, nhưng biên lợi nhuận sụt giảm mạnh, cho thấy vấn đề thực sự nằm ở lợi nhuận chứ không phải tăng trưởng doanh số. Biên lợi nhuận gộp (gross margin) giảm xuống 33,1%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 38–39%, kéo biên EBIT xuống chỉ còn 10,5%. Deutsche Bank cho rằng nguyên nhân chính là cơ cấu sản phẩm kém thuận lợi và chi phí khởi động nhà máy mới tại Đài Loan, gây áp lực lên lợi nhuận ngắn hạn. Hiện giá cổ phiếu đang thấp hơn gần 30% so với đường EMA200 — một tín hiệu yếu về xu hướng trung hạn.

Nguồn: xStation5

Deutsche Borse (D1 interval) Stock Beats Expectations, Calms Fears on Treasury Drag

Kết quả kinh doanh quý III/2025 vượt kỳ vọng, xoa dịu lo ngại về mảng doanh thu từ kho bạc (treasury). Doanh thu thuần tăng 3% so với cùng kỳ, doanh thu loại trừ mảng treasury tăng 7%, cho thấy sức mạnh của hoạt động cốt lõi. Lợi nhuận từ mảng treasury giảm 19%, nhưng ít hơn dự kiến của thị trường. Chi phí hoạt động thấp hơn 2% so với ước tính, giúp EBITDA vượt dự báo 4% và EPS vượt 5%. Kết quả này giúp khôi phục đà tăng lợi nhuận và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Deutsche Börse giữ nguyên triển vọng năm 2025, hiện giao dịch ở P/E 18,3 lần EPS 2026 và EV/EBITDA 12 lần. Công ty đạt lợi nhuận ròng €473 triệu, tăng 6% so với cùng kỳ, vượt dự báo của giới phân tích.

Theo tân Giám đốc tài chính Jens Schulte, lợi nhuận (loại trừ treasury) tăng 7%, phản ánh sự ổn định ngay cả trong bối cảnh khối lượng giao dịch thị trường giảm.

Dự báo cả năm 2025: Doanh thu thuần (ex-treasury) tăng khoảng 9%, đạt €5,2 tỷ, EBITDA đạt khoảng €2,7 tỷ, tăng từ €2,35 tỷ năm trước. Deutsche Bank duy trì khuyến nghị “Mua” (Buy) với giá mục tiêu €291, cho rằng kết quả này “đánh dấu sự kết thúc của chuỗi xu hướng lợi nhuận tiêu cực gần đây” và mở ra triển vọng tích cực cho Ngày Nhà đầu tư tháng 12 sắp tới.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ cổ phiếu Symrise (khung thời gian SY1.DE, D1)

Symrise báo cáo doanh thu quý III giảm nhẹ nhưng vẫn giữ nguyên mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Doanh thu quý III đạt €1,22 tỷ, giảm so với €1,26 tỷ cùng kỳ năm trước, tuy nhiên doanh thu hữu cơ (organic sales) vẫn tăng 1,4%. Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt €3,78 tỷ, giảm nhẹ so với €3,82 tỷ năm 2024, tương ứng tăng trưởng hữu cơ 2,6%. Công ty điều chỉnh nhẹ dự báo tăng trưởng hữu cơ năm 2025 xuống 2,3%–3,3% (so với 3%–5% trước đó), nhưng giữ nguyên mục tiêu biên EBITDA khoảng 21,5%. Nhìn về trung hạn, Symrise vẫn đặt mục tiêu đến năm 2028 đạt tăng trưởng hữu cơ kép (CAGR) 5%–7%

và biên EBITDA duy trì trong khoảng 21%–23%. Dù đối mặt với thách thức ngắn hạn, công ty tiếp tục tập trung vào lợi nhuận ổn định và thực thi kỷ luật, nhằm duy trì lộ trình tăng trưởng dài hạn.

Nguồn: xStation5