DE40: Chứng khoán châu Âu ảm đạm

Đầu tuần, các thị trường đang giữ tâm lý thận trọng. Trước mắt là các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ, các cuộc họp của ngân hàng trung ương lớn ở khu vực đồng euro, Anh và Nhật Bản, cùng các sự kiện kỹ thuật liên quan đến hợp đồng sắp hết hạn. Do đó, hầu hết chỉ số châu Âu đang giảm giá. Tính đến hiện tại, chỉ số DAX của Đức giảm khoảng 0,4%, FTSE của Anh giảm 0,3% và IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,2%. Lúc này, CAC40 của Pháp vẫn nhích nhẹ.

Chú ý hôm nay còn hướng về dữ liệu từ Đức. Chỉ số ZEW tháng 12 đạt 45,8, vượt xa dự báo 38,5 và mức của tháng 11 trước đó, cho thấy các nhà đầu tư lạc quan hơn nhiều về triển vọng kinh tế Đức. ZEW Index quan trọng vì phản ánh tâm lý của các nhà đầu tư tổ chức và có thể dự báo hướng đi của thị trường chứng khoán và đồng euro.

Mặc dù dữ liệu Đức tích cực, nguyên nhân chính khiến thị trường giảm là các yếu tố toàn cầu. Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát và thị trường lao động từ Mỹ, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Một thị trường lao động Mỹ mạnh có thể đẩy lợi suất trái phiếu tăng và gây áp lực lên định giá cổ phiếu, bao gồm cả các công ty trong DAX của Đức.

Một chủ đề quan trọng khác là tiến trình đàm phán hòa bình về Ukraine. Theo Donald Trump, thỏa thuận đã tiến gần hơn bao giờ hết, và Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh theo kiểu NATO. Tin tức này kích hoạt hành động chốt lời trong ngành quốc phòng châu Âu.

Biến động hiện tại của thị trường chứng khoán châu Âu. Nguồn: xStation

Hợp đồng tương lai chỉ số DE40 hôm nay chịu áp lực bán rõ rệt. Việc điều chỉnh bị ảnh hưởng một phần bởi tin đồn về khả năng kết thúc xung đột ở Ukraine, khiến nhà đầu tư thận trọng. Thêm vào đó, thị trường đang chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ và quyết định của ngân hàng trung ương, tạo ra sự bất ổn và hạn chế biến động giá lớn. Dù chịu áp lực ngắn hạn, về tổng thể, chỉ số vẫn trong giai đoạn tích lũy, dao động quanh các đường trung bình 50-, 100- và 200 ngày, cho thấy cung cầu đang cân bằng tương đối. Trong các phiên tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát các tín hiệu vĩ mô để định hướng cho các chuyển động giá tiếp theo. Nguồn: xStation

Tin tức công ty

Cổ phiếu quốc phòng châu Âu đang chịu áp lực giảm mạnh hôm nay. Mức giảm lớn nhất ghi nhận tại Rheinmetall (RHM.DE), RENK (R3NK.DE) và Hensoldt (HAG.DE), cùng các công ty khác như Dassault Aviation (AM.FR), Thales (HO.FR), Kongsberg (KOA.NO), Leonardo (LDO.IT) và Saab (SAABB.SE). Sự yếu đi của ngành xuất phát từ báo cáo về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình về xung đột Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận đã tiến gần hơn bao giờ hết, và Washington đang cân nhắc cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh tương tự cơ chế NATO, làm giảm kỳ vọng nhu cầu thiết bị quân sự ở châu Âu.

Cổ phiếu BASF (BAS.DE) tăng hôm nay sau thông tin tích cực về cơ sở chính Ludwigshafen và chiến lược phát triển của công ty. BASF ký thỏa thuận lao động mới, đảm bảo không sa thải bắt buộc đến cuối 2028 nếu đạt các mục tiêu lợi nhuận. Đồng thời, công ty dự kiến đầu tư 1,5–2 tỷ euro mỗi năm để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, mở rộng công suất và chuyển đổi sang hóa chất bền vững hơn. BASF cũng ký hợp đồng phân phối với OQEMA, từ tháng 1/2026 sẽ chịu trách nhiệm bán sản phẩm của công ty tại Trung và Đông Âu.