DE40: Chứng khoán châu Âu chỉnh để lấy thêm lực tăng

Bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole hôm thứ Sáu đã tạo nên sự hưng phấn trên các chỉ số chứng khoán. Tuy nhiên, sáng thứ Hai, các chỉ số châu Âu mở cửa với nhịp điều chỉnh sau đợt tăng này. DE40 giảm 0,36% ngay khi mở cửa, EU50 giảm 0,45%.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô:

Chỉ số Kinh doanh IFO ghi nhận mức tăng mạnh, vượt xa kỳ vọng. Hiện đạt 89 điểm so với dự báo 88,6 và 87 ở kỳ trước. Đây là mức tăng lớn nhất trong 2 năm qua. Đặc biệt, chỉ số kỳ vọng còn tăng mạnh hơn, từ 90,8 điểm vào tháng 6 lên 91,6 điểm trong tháng 8. Bất chấp nhiều lo ngại, kinh tế châu Âu đang lấy lại động lực.

Christine Lagarde, trong tuyên bố mới nhất, khẳng định thị trường lao động châu Âu đã ứng phó rất tốt với cú sốc và cho rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã qua.

Moody’s hạ xếp hạng tín nhiệm của Áo do lo ngại về thâm hụt ngân sách gia tăng.

Trên thị trường quyền chọn, euro ngày càng được ưu ái hơn so với USD. Châu Âu đã kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất mà không trải qua suy thoái nghiêm trọng hay suy yếu trên thị trường lao động. Trong khi đó, áp lực lên Fed nhằm đẩy nhanh và mở rộng chu kỳ cắt giảm lãi suất đang gia tăng.

Biểu đồ chỉ số DE40:



Trên khung ngày, giá đang ở thời điểm then chốt. Khu vực quanh 24.320 là biên dưới của kênh tăng. Xu hướng này còn được hỗ trợ bởi đường trung bình động EMA 50 gần đó. Nếu xu hướng tăng hiện tại không giữ được, nhiều khả năng sẽ quay lại giai đoạn tích lũy trong biên độ 23.500 – 24.650. Trong kịch bản giảm sâu hơn, vùng hỗ trợ kế tiếp nằm giữa 23.500 – 23.000, được xác định bởi các đáy ngắn hạn và được củng cố thêm bởi EMA 100.

Tin tức công ty: