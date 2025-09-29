DE40: Chứng khoán Châu Âu tăng nhẹ chờ đợi các dấu hiệu rõ ràng

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay tại châu Âu đang diễn ra trong tâm lý khá tích cực – hầu hết các chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng và nhà đầu tư đang hưởng lợi từ sự cải thiện tâm lý trên thị trường toàn cầu. Chỉ số DAX của Đức cũng đi theo xu hướng này, ghi nhận đà tăng và đồng điệu với diễn biến chung của các sàn chứng khoán châu Âu.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Các chỉ số chứng khoán Đức chủ yếu được thúc đẩy bởi nhóm công ty trong lĩnh vực y tế, khai khoáng, năng lượng tái tạo và công nghệ thông tin. Ngược lại, nhóm ngân hàng và bán lẻ đang tạo áp lực lên giá cổ phiếu – những ngành này vẫn trong xu hướng thoái lui do lo ngại tiêu dùng suy giảm và những thách thức pháp lý tiềm ẩn trong lĩnh vực tài chính.

Dữ liệu kinh tế:

Doanh số bán lẻ Tây Ban Nha:

Thực tế: 4,5% YoY

Trước đó: 4,7% YoY

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tây Ban Nha:

Thực tế: -0,4% MoM

Dự báo: -0,2% MoM

Trước đó: 0,0% MoM

Tại Tây Ban Nha, số liệu lạm phát công bố hôm nay đã thu hút sự chú ý khi kết quả thấp hơn dự báo và rơi vào vùng âm, làm dấy lên lo ngại về tình trạng của nền kinh tế nội địa và nguy cơ giảm phát sâu hơn. Ngược lại, dữ liệu bán lẻ lại tích cực hơn, cho thấy nhu cầu tiêu dùng được cải thiện, phần nào bù đắp cho bức tranh lạm phát bi quan.

Chỉ số niềm tin kinh tế Eurozone (tháng 9):

Niềm tin kinh tế: 95,5 (Dự báo: 95,2; Trước đó: 95,2)

Niềm tin người tiêu dùng: -14,9 (Dự báo: -14,9; Trước đó: -15,5)

Niềm tin công nghiệp: -10,3 (Dự báo: -10,9; Trước đó: -10,3)

Niềm tin dịch vụ: 3,6 (Dự báo: 3,7; Trước đó: 3,6)

Dữ liệu từ Eurozone có tông màu tương đối tích cực. Ở hầu hết các lĩnh vực, kết quả tốt hơn dự báo, góp phần củng cố hình ảnh ổn định dần của nền kinh tế. Tuy nhiên, cần lưu ý xu hướng chung vẫn còn tiêu cực. Đặc biệt, sự lo ngại tập trung vào lĩnh vực sản xuất và niềm tin người tiêu dùng, với các chỉ số giảm dưới kỳ vọng, cho thấy áp lực làm chậm hoạt động trong các lĩnh vực này vẫn hiện hữu.

Diễn biến tiếp theo của phiên giao dịch cũng có thể bị chi phối bởi các phát biểu từ đại diện FOMC và ECB, vốn sẽ được giới đầu tư phân tích kỹ để tìm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ.

Biểu đồ chỉ số DE40 (khung D1)

Nguồn:xStation5

Sau khi bật tăng từ vùng hỗ trợ mạnh tại mức FIBO 38,2 – nơi cũng trùng với EMA100, giá đang hướng lên vùng cận trên của vùng tích lũy quanh 24.000 điểm, nơi có mức FIBO 23,6. Nếu phá vỡ thành công, điều này có thể báo hiệu xu hướng tăng tiếp tục. Tuy nhiên, nếu giá quay về quanh 23.650 và xuyên thủng EMA100, khả năng cao sẽ kiểm định lại cận dưới ở 23.300 điểm, nơi có mức FIBO 50 hỗ trợ thêm.

Tin tức công ty:

Lufthansa (LHA.DE): Hãng hàng không thông báo cắt giảm 4.000 nhân viên để bảo vệ biên lợi nhuận. Giá cổ phiếu tăng khoảng 1,6%.

Kloeckner (KCO.DE): Nhà sản xuất thép cho biết sẽ bán các nhà máy tại Mỹ. Cổ phiếu tăng hơn 3,5%.

Các công ty quốc phòng, bao gồm Rolls-Royce (RR.UK), Rheinmetall (RHM.DE), và Hensoldt (HAD.DE) tiếp tục tăng hơn 1% nhờ đơn hàng tăng cùng căng thẳng địa chính trị.

NIBE Industrier (NIBEB.SE): Công ty năng lượng tái tạo nhận được nhiều khuyến nghị từ các ngân hàng đầu tư. Giá cổ phiếu tăng 6%.

UCB (UCB.BE): Công ty công nghệ sinh học của Bỉ tăng hơn 15% sau khi công bố kết quả nghiên cứu rất hứa hẹn về liệu pháp mới.