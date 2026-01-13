DE40: Cổ phiếu châu Âu tiếp tục tăng trưởng, Tất cả sự chú ý đổ dồn vào chỉ số CPI của Mỹ💡

Các chỉ số châu Âu diễn biến kém tích cực ở đầu giai đoạn giao dịch thứ hai của phiên thứ Ba. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,19%, FRA40 của Pháp giảm 0,58% và FTSE100 của Anh giảm 0,14%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của Mỹ giao dịch đi ngang, làm dấy lên kỳ vọng về một nhịp hồi phục khi thị trường cơ sở Mỹ mở cửa. Chủ đề chính của phiên hôm nay là dữ liệu CPI của Mỹ, sẽ được công bố trong chưa đầy một giờ nữa.

Thị trường cổ phiếu châu Âu, đại diện bởi chỉ số Stoxx Europe 600, đã có màn thể hiện ấn tượng khi tăng 17% trong năm 2025 và tăng thêm 3,2% trong giai đoạn đầu năm 2026, vượt trội so với S&P 500. Tuy nhiên, chỉ số này đang cho thấy dấu hiệu quá nóng: RSI 14 ngày đã vượt ngưỡng 80 – điều hiếm khi xảy ra trong 20 năm qua – cho thấy rủi ro điều chỉnh hoặc tạo đỉnh trong ngắn hạn. Các nhà phân tích tại Oddo BHF và Société Générale cảnh báo về tốc độ tăng định giá quá nhanh, đặc biệt ở các nhóm ngành mang tính chu kỳ, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế yếu (dự báo 1,2% cho năm 2026) và lợi nhuận doanh nghiệp đi ngang trong năm trước. Nguồn: Bloomberg Financial LP

Hiệu suất hiện tại của các hợp đồng chỉ số châu Âu. Nguồn: xStation

Hiệu suất hiện tại của các cổ phiếu châu Âu. Nguồn: xStation

Trong phiên giao dịch thứ Ba, DAX đang tích lũy sau đà tăng của ngày hôm qua nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 24.780 điểm – vùng kháng cự chính trong năm 2025. Đáng chú ý, động lực tăng giá hiện tại đã đẩy chỉ số vượt lên trên đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (đường xanh) và 100 ngày (đường tím). Về mặt kỹ thuật, điều này cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang hình thành. Miễn là DE40 giữ trên các vùng hỗ trợ này, xu hướng hiện tại nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Nguồn: xStation

Tin tức doanh nghiệp nổi bật:

Symrise (SY1.DE) tăng 4,6% sau khi công bố thay đổi chiến lược trong danh mục hoạt động. Tập đoàn Đức–Mỹ chuyên về hương liệu và mùi vị quyết định bán mảng Terpenes và đầu tư vào công ty Thụy Điển Swedencare. Thương vụ này nằm trong xu hướng tái cấu trúc nhằm tập trung vào các mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao hơn và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. Việc rút khỏi ngành hóa chất (Terpenes) và chuyển hướng sang lĩnh vực chăm sóc động vật (Swedencare) cho thấy chiến lược hướng tới ngành sức khỏe và phúc lợi động vật – lĩnh vực được đánh giá giàu tiềm năng hơn. Thị trường phản ứng tích cực, thể hiện qua đà tăng giá cổ phiếu.

Ørsted (ORSTED.UK) tăng 5% sau khi công bố thắng kiện, ngăn chính quyền Trump nối lại dự án điện gió ngoài khơi từng bị đình chỉ tại vùng biển ven bờ Mỹ. Phán quyết của tòa án là một chiến thắng quan trọng cho ngành năng lượng tái tạo, vốn chịu nhiều sức ép từ chính sách hạn chế đầu tư vào các nguồn năng lượng không phát thải. Cùng với đà tăng của Ørsted, sự quan tâm tới các doanh nghiệp năng lượng sạch khác cũng gia tăng. Phán quyết này cho thấy ngay cả trước sự phản đối về mặt chính trị, các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo vẫn có thể được bảo vệ bởi hệ thống pháp lý, qua đó cải thiện triển vọng cho toàn bộ ngành năng lượng xanh.

Cổ phiếu của công ty mở cửa phiên hôm nay với một khoảng trống tăng giá đáng kể. Nguồn: xStation

Hoạt động của các ngân hàng đầu tư - đánh giá cổ phiếu:

Nâng khuyến nghị:

Aena: nâng lên neutral bởi BofA

Atoss Software: nâng lên buy bởi Jefferies; giá mục tiêu €140

Aurubis: nâng lên buy bởi Bankhaus Metzler; giá mục tiêu €161

Bittium: nâng lên accumulate bởi Inderes; giá mục tiêu €36

HMS Networks: nâng lên buy bởi Pareto Securities; giá mục tiêu SEK 480

Lufthansa: nâng lên buy bởi DBS Bank; giá mục tiêu €10

PVA TePla: nâng lên buy bởi Jefferies; giá mục tiêu €31

Pan African: nâng lên overweight bởi Nedbank CIB; giá mục tiêu 149,27 pence

Swissquote: nâng lên outperform bởi Oddo BHF; giá mục tiêu CHF 555

Zalando: nâng lên overweight bởi Barclays; giá mục tiêu €35

Hạ khuyến nghị