DE40: Cổ phiếu công nghệ và quốc phòng châu Âu bị bán tháo

Phiên giao dịch hôm qua không mang lại kết quả tích cực cho phe mua, khi các chỉ số Mỹ giảm mạnh, và nhiều chuyên gia dự đoán đà giảm sẽ lan sang thị trường châu Âu khi mở cửa. Dù các chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa với mức giảm vừa phải, các hợp đồng tương lai hiện đã quay lại sắc xanh. Hợp đồng tương lai SUI20 tăng mạnh nhất trong buổi sáng, gần 1%. Các hợp đồng FRA40, ITA40 và UK100 cũng tăng nhưng khiêm tốn hơn, trong khoảng 0.4–0.6%. Hôm nay, thị trường châu Âu sẽ tiếp tục phản ánh diễn biến mạnh mẽ từ Wall Street tối qua, cùng với loạt dữ liệu vĩ mô quan trọng từ khu vực và các bình luận từ giới chức ngân hàng trung ương. Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã chỉ trích mạnh mẽ việc các quốc gia EU chậm trễ trong triển khai các cải cách cần thiết và nhấn mạnh rằng mức lãi suất hiện tại hoàn toàn có thể hỗ trợ mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với thực tế đang diễn ra.
Dữ liệu Kinh tế:
-
Tình hình tiếp tục xấu đi khi doanh số bán lẻ tháng giảm -1.1% theo tháng, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng 0%.
PMI hỗn hợp từ Pháp, Đức và Khu vực Eurozone:
-
Tại Pháp, PMI sản xuất tiếp tục giảm sâu và vẫn ở vùng thu hẹp (47.8). PMI tổng hợp ở mức 49.9 (vẫn dưới 50), dù PMI dịch vụ 50.8 giúp hạn chế phần nào sự suy yếu.
-
Tại Đức, Kết quả khá trái chiều. PMI tổng hợp và PMI dịch vụ giảm mạnh hơn dự báo nhưng vẫn giữ trên 50 (lần lượt 52.1 và 52.7). PMI sản xuất yếu nhất, giảm xuống 48.4 trong khi thị trường kỳ vọng tăng lên khoảng 49.8.
-
Tại Eurozone, Dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, PMI tăng lên 53.1, vượt dự báo. Ngược lại, sản xuất tiếp tục gây thất vọng, giảm xuống 49.7.
DE40 (D1)
Nguồn: xStation5
Chỉ số tiếp tục xu hướng giảm mạnh, xuyên thủng vùng kháng cự quanh mức thoái lui Fibonacci 100 và đường trung bình EMA200. Phe mua chỉ có thể chặn đà giảm tại vùng 23.000, tương ứng với đáy gần nhất hình thành vào tháng Năm. Việc chỉ báo RSI rơi vào vùng quá bán (38) cùng với việc giá chạm biên dưới dải Bollinger đang ủng hộ khả năng xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật.
Tin tức công ty:
-
Đề xuất hòa bình mới đây của Mỹ dành cho Ukraine – được đánh giá là cực kỳ bất lợi cho phía Ukraine – đang gây tác động tiêu cực lên định giá của các công ty quốc phòng châu Âu. RENK (R3NK.DE) và Hensoldt (HAG.DE) giảm khoảng 3%. Rheinmetall AG (RHM.DE) thậm chí giảm tới 7%.
-
Tâm lý né tránh rủi ro và niềm tin lung lay vào làn sóng AI cũng đang tạo áp lực lên nhóm công nghệ châu Âu. Infineon (IFX.DE) giảm 4%, ASML (ASML.NL) mất hơn 7%, còn Siemens (SIE.DE) giảm 8%.
-
Babcock (BAB.UK) – Nhà sản xuất thiết bị hạt nhân và quân sự công bố kết quả kinh doanh rất tích cực, vượt kỳ vọng với mức tăng lợi nhuận 27%. Tuy nhiên, do tâm lý thị trường yếu, cổ phiếu công ty vẫn giảm hơn 2% vốn hóa.
