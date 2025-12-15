Tin đầu ngày (15.12.2025): Cổ phiếu công nghệ ảm đạm, thị trường chuẩn bị cho giai đoạn cuối năm

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu diễn ra không thuận lợi đối với các tài sản rủi ro và nhóm cổ phiếu công nghệ. Kết quả kinh doanh gây thất vọng từ Oracle và Broadcom đã làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư. Hợp đồng US100 giảm khoảng 2%, trong khi mức giảm của US500 và US2000 được giới hạn quanh 1%. Chỉ số Dow Jones tốt hơn, với hợp đồng tương lai giảm chưa tới 0,5%.

Broadcom công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận, nhưng lại gây thất vọng với triển vọng doanh số trong lĩnh vực AI, khiến giá trị công ty sụt giảm mạnh.

Oracle tiếp tục chịu áp lực do thông tin về việc trì hoãn xây dựng các trung tâm dữ liệu của OpenAI, cùng với dư âm từ báo cáo lợi nhuận kém khả quan.

Donald Trump đã ký ban hành một đạo luật cấm các bang tự ban hành quy định riêng về AI.

Chính quyền của ông cũng đang công khai xem xét việc nới lỏng quy định và giảm thuế đối với các ngành cần sa và cờ bạc.

Thành viên Fed - ông Goolsbee - trong bài phát biểu của mình đã đưa ra tín hiệu mới cho lá phiếu tháng 12. Ông cho biết bản thân “nhìn thấy nhiều khả năng cắt giảm lãi suất hơn so với phần còn lại của ủy ban” và khẳng định lập trường của mình không mang tính “diều hâu”.

Kết quả yếu kém từ các doanh nghiệp Mỹ cùng với dữ liệu kinh tế không khả quan từ Anh cũng đang gây áp lực lên các chỉ số châu Âu. CAC40 của Pháp giảm 0,2%, DAX giảm 0,3%, FTSE100 giảm 0,5%. Ngoại lệ là WIG20, tăng khoảng 0,5%.

Dữ liệu kinh tế từ Tây Âu cho thấy bức tranh trái chiều: lạm phát CPI tăng tại Tây Ban Nha, nhưng giảm tại Pháp và Đức. GDP của Anh tiếp tục suy giảm theo tháng.

Các sự cố liên quan đến tàu chở dầu ngày càng gia tăng. Sau vụ cháy tàu chở dầu tại Romania vài tuần trước và hàng loạt vụ tấn công ở Biển Đen, căng thẳng leo thang khi Mỹ mạnh tay bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, còn Nga tấn công một tàu chở dầu của Thổ Nhĩ Kỳ ngoài khơi Ukraine.

Trên thị trường kim loại công nghiệp, một đợt điều chỉnh đang diễn ra. Đồng và kẽm giảm hơn 2%, nhôm giảm gần 1%, trong khi niken tăng nhẹ.

Thị trường kim loại quý có diễn biến trái chiều. Bạch kim tăng mạnh hơn 2%, vàng giữ giá ổn định, trong khi bạc giảm sâu khoảng 3%.