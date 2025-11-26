DE40: DAX giảm xuống vùng hỗ trợ quan trọng 📉Cổ phiếu quốc phòng ổn định sau đợt giảm gần đây

Tâm lý trên thị trường chứng khoán Đức hôm nay khá yếu, với hợp đồng DE40 giảm gần 0,3%, chịu áp lực từ đà giảm của nhóm cổ phiếu ô tô và sự điều chỉnh của cổ phiếu BASF. Sau chuỗi phiên giảm mạnh, Rheinmetall (RHM.DE) đang cố gắng ổn định trở lại, dù cổ phiếu đã mất gần 25% so với mức đỉnh lịch sử quanh 2.000 EUR.

Triển vọng hòa bình tại Ukraine tiếp tục làm suy yếu động lực tăng trưởng của ngành quốc phòng châu Âu. Cổ phiếu của Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg Gruppen, Leonardo, Fincantieri và BAE Systems đều ghi nhận mức giảm đáng kể, dù hôm nay đang có dấu hiệu ổn định hơn.

Bank of America đã nâng định giá mục tiêu của flatexDEGIRO lên 37.4 EUR/cổ phiếu, giúp giá cổ phiếu tăng nhẹ. JP Morgan lưu ý rằng ngành thuốc lá, đồ uống và mỹ phẩm đang có triển vọng tăng trưởng khả quan.

Nhóm cổ phiếu tăng mạnh hôm nay gồm: Zalando, Commerzbank, Siemens Energy và Deutsche Bank. Nhóm giảm mạnh gồm: Brenntag, Fresenius, Porsche, BASF và Volkswagen.

Biểu đồ chỉ số DE40 (khung thời gian D1)

Quan sát hợp đồng tương lai DAX, chỉ số gần đây đã bật lên từ đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ) - đây là lần thứ ba chỉ số kiểm định khu vực này kể từ mùa hè 2024. Tuy nhiên, tâm lý thị trường lại suy yếu trong phiên hôm nay, và chỉ số đang hướng về vùng hỗ trợ 23,400 điểm. Khối lượng bán hiện không quá cao, và tín hiệu MACD cho thấy khả năng hỗ trợ có thể được bảo vệ (xu hướng hình thành giao cắt vàng).

Nguồn: xStation5

Rheinmetall tăng cường năng lực huấn luyện quân sự cùng Varjo

Rheinmetall tiếp tục mở rộng vượt ra ngoài lĩnh vực sản xuất khí tài truyền thống bằng cách hợp tác với Varjo — startup Phần Lan chuyên về công nghệ Thực tế Hỗn hợp (Mixed Reality). Động thái này phản ánh xu hướng rộng hơn: ngân sách quốc phòng châu Âu đang dành tỷ trọng ngày càng lớn không chỉ cho mua sắm trang thiết bị, mà còn cho các hệ thống huấn luyện tiên tiến. Với giới đầu tư, điều này cho thấy Rheinmetall đang muốn củng cố vị thế trong mảng mô phỏng quân sự — một phân khúc tăng trưởng mạnh và có biên lợi nhuận cao. Việc mở rộng sang lĩnh vực huấn luyện hiện đại có thể trở thành một “trụ cột kinh doanh” chiến lược, khiến thị trường đặc biệt chú ý tới sự hợp tác này.

Rheinmetall hợp tác với Varjo để tích hợp kính Mixed Reality vào hệ thống huấn luyện vận hành phương tiện quân sự, cho phép đào tạo linh hoạt hơn và dễ mở rộng quy mô.

Dịch chuyển khỏi mô phỏng truyền thống:

Công nghệ Mixed Reality đang thay thế các mô phỏng cỡ lớn, tốn kém, cho phép huấn luyện ở bất cứ đâu với chi phí thấp hơn — từ đó cải thiện biên lợi nhuận và đẩy nhanh triển khai. Châu Âu đang tăng chi tiêu cho xe tăng, xe bọc thép và xe tải quân sự, kéo theo nhu cầu lớn về đào tạo vận hành nâng cao.

Tiềm năng thị trường lớn:

Varjo ước tính thị trường Mixed Reality quân sự sẽ đạt 600 triệu euro vào năm 2030.

Thị trường huấn luyện và mô phỏng quốc phòng toàn cầu có thể đạt 15–20 tỷ USD trong thập kỷ này.

Varjo được thành lập bởi các kỹ sư cũ của Nokia, Microsoft và Nvidia; khách hàng gồm Lockheed Martin, Boeing và Aston Martin.

Sự hợp tác quốc phòng ngày càng tăng:

Sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, các công ty quốc phòng ngày càng ưu tiên hợp tác thay vì chỉ dựa vào các chu kỳ phát triển nội bộ chậm và tốn kém.

Tầm quan trọng chiến lược đối với Rheinmetall:

Mixed Reality củng cố tham vọng của Rheinmetall trong mảng quốc phòng số hóa.

CEO Armin Papperger từng tuyên bố ý định mở rộng sang công nghệ hải quân và các startup công nghệ số - Varjo phù hợp hoàn hảo với chiến lược này.

Cơ hội đầu tư tiềm năng:

Varjo sẵn sàng mở cửa cho các nhà đầu tư chiến lược (“không loại trừ khả năng nào”), tạo dư địa cho quan hệ hợp tác sâu hơn.

Varjo gần đây huy động được 40 triệu USD từ Atomico, EQT Ventures, Volvo Car Tech Fund và Lifeline Ventures — đảm bảo nguồn lực để mở rộng quy mô.

Cổ phiếu Rheinmetall (D1):

Cổ phiếu Rheinmetall đã rơi xuống dưới đường EMA 200 ngày lần đầu tiên trong ba năm, cho thấy thị trường ngày càng xem triển vọng hòa bình tại Ukraine là khả thi. Dù công ty đưa ra định hướng và kết quả kinh doanh vững chắc, định giá của Rheinmetall có thể chịu áp lực trong “kịch bản hòa bình”, khi dòng tiền dịch chuyển khỏi nhóm cổ phiếu quốc phòng sang các lĩnh vực khác.

Nguồn: xStation5