DE40: DAX tăng trong phiên ngày thứ Ba 📈 Bayer tăng vọt 10% nhờ sự hỗ trợ bất ngờ từ chính quyền Hoa Kỳ

Chỉ số chứng khoán chuẩn của Đức mở cửa phiên giao dịch thứ Ba với mức tăng thận trọng, dù đà tăng vẫn hạn chế do tâm lý dè chừng của nhà đầu tư tại Mỹ, nơi hợp đồng tương lai chứng khoán đang giảm nhẹ. Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay gần như trống rỗng, với số liệu quan trọng nhất từ châu Âu là lạm phát sơ bộ của khu vực Eurozone trong tháng 11.

Tại Đức, tâm điểm chú ý thuộc về Bayer, có thể hưởng lợi từ sự ủng hộ của chính quyền Mỹ sau khi phía này đề xuất miễn các khoản phạt trị giá hàng tỷ USD liên quan đến các vụ kiện về glyphosate. Cổ phiếu Hypoport được nâng hạng lên “Overweight”, với giá mục tiêu 210 EUR bởi BNPP Exane.

Dữ liệu lạm phát Eurozone (tháng 11):

CPI toàn phần (y/y): 2,2% (dự báo 2,1%; kỳ trước 2,1%)

CPI lõi (y/y): 2,4% (dự báo 2,4%; kỳ trước 2,4%)

CPI (m/m): -0,3% (dự báo -0,3%; kỳ trước 0,2%)

Tỷ lệ thất nghiệp Eurozone (tháng 10): 6,4% (dự báo 6,3%; kỳ trước 6,3%; điều chỉnh lên 6,4%)

Biểu đồ chỉ số DE40 (khung thời gian D1)



Nguồn: xStation5

Bayer dẫn đầu đà tăng trên thị trường Đức, trong khi Siemens và nhóm tài chính cũng thể hiện tích cực, gồm Deutsche Boerse, Deutsche Bank và Commerzbank. Rheinmetall đang nỗ lực phục hồi sau đợt giảm gần đây. Nguồn: Bloomberg Finance L.P.

Liệu Bayer có được hưởng lợi từ sự ủng hộ của Trump?

Sự ủng hộ từ chính quyền Trump giúp cải thiện đáng kể vị thế pháp lý của Bayer tại Mỹ, làm tăng khả năng giảm rủi ro kiện tụng liên quan đến glyphosate (Roundup). Khuyến nghị của Văn phòng Tổng Biện lý cho thấy Washington đang nghiêng về cách diễn giải ưu tiên giám sát của EPA liên bang hơn các quy định cấp bang. Điều này có thể là bước ngoặt trong cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm. Thị trường phản ứng ngay lập tức, khi đà tăng mạnh của cổ phiếu Bayer cho thấy mức giảm đáng kể trong phần bù rủi ro kiện tụng.

Một phán quyết tiềm năng của Tòa Tối cao có thể giúp giảm khoản dự phòng kiện tụng hiện ở mức 7,6 tỷ USD, từ đó giải phóng giá trị cổ đông.

Kết quả có lợi cho Bayer có thể cải thiện dòng tiền, xếp hạng tín nhiệm và triển vọng cổ tức, đồng thời giúp giảm áp lực đối với ban lãnh đạo.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn nhạy cảm về mặt chính trị. Sự ủng hộ của chính quyền Trump không đảm bảo Tòa Tối cao sẽ ra quyết định có lợi.

Ngay cả một phán quyết tích cực cũng không hoàn toàn loại bỏ các vụ kiện trong tương lai, trừ khi Tòa Tối cao đưa ra hướng dẫn rõ ràng về phạm vi ưu tiên của luật liên bang.

Rủi ro danh tiếng của Bayer vẫn cao, đặc biệt nếu các nhóm vận động y tế gia tăng áp lực công chúng.

Nếu Tòa Tối cao đồng ý xét xử vào năm 2025–2026, thị trường có thể tiếp tục định giá thấp rủi ro pháp lý, hỗ trợ đà tăng của cổ phiếu.

Dù vậy, Bayer vẫn đang ở tình thế mà yếu tố pháp lý có ảnh hưởng lớn hơn các yếu tố hoạt động kinh doanh trong việc định giá.

Biểu đồ cổ phiếu Bayer, BAYN.DE (khung thời gian D1)



Nguồn: xStation5

JP Morgan đã nâng hạng Campari lên mức “Outperform” với giá mục tiêu 7,9 EUR/cổ phiếu. Cổ phiếu hiện đang giao dịch gần đường EMA 200 ngày (đường đỏ).



Nguồn: xStation5

Bilfinger kỳ vọng biên lợi nhuận tăng lên khoảng 8–9% vào năm 2030. Cổ phiếu đạt mức cao kỷ lục mới trong phiên hôm nay sau triển vọng tích cực của công ty nhưng sau đó điều chỉnh do áp lực chốt lời.



Nguồn: xStation5