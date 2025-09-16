DE40 giảm 1,8% xuống mức thấp nhất trong tháng 6 📉

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Đức DAX (DE40) giảm hơn 1,8% hôm nay, rơi xuống mức thấp nhất kể từ nửa cuối tháng 6/2025. Chỉ báo RSI báo hiệu trạng thái “bán tháo” khi giảm xuống dưới ngưỡng 20. Đợt giảm mạnh này chủ yếu do nhóm cổ phiếu bảo hiểm và ngân hàng Đức dẫn dắt. Ngay cả Rheinmetall (RHM.DE) cũng mất gần 1% trong phiên, mặc dù BofA đưa ra khuyến nghị “Mua”, với lý do liên quan đến thương vụ mua lại trong lĩnh vực hải quân và mục tiêu giá 2.225 EUR/cổ phiếu.

Như có thể thấy bên dưới, tâm lý trên thị trường chứng khoán Đức đang chịu áp lực từ hoạt động bán tháo với khối lượng giao dịch khá lớn. Phân tích hành động giá cho thấy có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh 1:1 từ mốc 23.250 điểm. Hiện tại, hợp đồng tương lai trên các chỉ số châu Âu khác cũng giảm, với EU50, FRA40 và SUI20 cùng mất gần 1,2%. Ngược lại, tâm lý trên thị trường chứng khoán Mỹ tích cực hơn nhiều, khi US100 chỉ giảm nhẹ -0,05%.