DE40: Ngành công nghiệp quốc phòng chịu áp lực, thị trường chờ đợi FED

Phiên châu Âu mở cửa với kỳ vọng xoay quanh kết quả của các cuộc họp hòa bình và việc công bố biên bản họp của FED. Phản ứng thị trường ở mức vừa phải.

DE40: -0,17%

FRA40: +0,36%

UK100: -0,14%

EU50: +0,13%

Không có kết quả doanh nghiệp quan trọng hay dữ liệu vĩ mô đáng chú ý nào tại thị trường châu Âu, do đó nhà đầu tư đang chờ đợi động lực tiếp theo, chủ yếu từ FED. Vào thứ Tư này, biên bản FOMC sẽ được công bố, cho thấy chi tiết các cuộc thảo luận trong cuộc họp gần nhất. Biên bản có thể tiết lộ nhiều hơn so với thông cáo, đặc biệt là quan điểm của các thành viên khác ngoài Jerome Powell về triển vọng lãi suất. Tất nhiên, sự kiện quan trọng hơn từ góc nhìn của FED sẽ là hội nghị kinh tế tại Jackson Hole vào thứ Sáu, nơi Powell và các thành viên khác sẽ có các bài phát biểu chính.

Hôm qua, lãnh đạo một số quốc gia châu Âu và NATO đã gặp Donald Trump để tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình. Mỹ tuyên bố sẵn sàng cung cấp bảo đảm sau khi chiến tranh kết thúc, trong khi các lãnh đạo EU/NATO lại ủng hộ việc áp đặt thêm lệnh trừng phạt.

Hiện nay, kinh tế và thị trường EU vẫn chịu áp lực từ thuế quan của Mỹ, cạnh tranh từ Trung Quốc, mối đe dọa từ Nga, cùng những vấn đề nội bộ như tăng trưởng thấp và nợ công. Xét về định giá, ở thời điểm này, giới đầu tư dường như tin rằng cộng đồng châu Âu sẽ vượt qua phần lớn những vấn đề này, nhưng câu hỏi vẫn còn đó: liệu những kỳ vọng này có trở thành hiện thực hay không.

DE40 (khung D1)

Chỉ số Đức hiện đang nằm ở giữa kênh tích lũy, trong xu hướng tăng. Thị trường đã bảo vệ được đường xu hướng tại đường trung bình EMA100, vốn đóng vai trò là vùng hỗ trợ mạnh trong trường hợp xuất hiện điều chỉnh. Mức kháng cự tiếp theo mà chỉ số cần vượt qua là đỉnh lịch sử tháng trước tại 24.757 điểm.

Tin tức doanh nghiệp:

Hy vọng chấm dứt chiến tranh khiến cổ phiếu ngành quốc phòng giảm – Khả năng kết thúc xung đột và nhu cầu vũ khí, đạn dược sụt giảm đã tác động tiêu cực đến cổ phiếu của các tập đoàn quốc phòng châu Âu. Rheinmetall (RHM.DE) giảm hơn 3%, Dassault (AM.FR) mất hơn 2%, và BAE (BA.UK) cũng giảm hơn 2%.

Stratec (SBS.DE) – Công ty chẩn đoán y tế đã công bố báo cáo nửa đầu năm 2025, được thị trường đón nhận tích cực. Doanh thu tăng trưởng, biên lợi nhuận duy trì ổn định, giúp cổ phiếu mở cửa với khoảng trống tăng giá và hiện đang tăng hơn 3%.

Merck KGaA (MKR.DE) – Một ngân hàng đầu tư khác đã hạ xếp hạng cổ phiếu của công ty công nghệ sinh học này. Giá cổ phiếu phản ứng với mức giảm khoảng 1%.