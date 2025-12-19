Họp báo BoJ - Phát biểu của Ueda

Tại buổi họp báo hôm nay, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda đã đưa ra một bức tranh thận trọng nhưng mang tính lạc quan về triển vọng kinh tế Nhật Bản. Ông cho biết nền kinh tế đang tăng trưởng ở mức vừa phải, dù vẫn tồn tại một số điểm yếu nhất định. Đáng chú ý, khảo sát Tankan cho thấy mức độ bất định trong dự báo lợi nhuận của doanh nghiệp đã giảm, phản ánh sự cải thiện rõ rệt trong tâm lý kinh doanh. Bên cạnh đó, những rủi ro đến từ kinh tế Mỹ và chính sách thương mại quốc tế hiện được nhìn nhận là bớt tiêu cực hơn, cho thấy mối lo ngại về địa chính trị đang dịu lại.

Về chính sách tiền tệ, Thống đốc Ueda nhấn mạnh ba điểm then chốt. Thứ nhất, tiền lương được kỳ vọng tiếp tục tăng trong năm tới, nhờ các doanh nghiệp duy trì chính sách tăng lương chủ động - yếu tố quan trọng hỗ trợ tiêu dùng nội địa. Thứ hai, mặc dù BoJ đã nâng lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực vẫn ở mức rất thấp, đồng nghĩa với việc lập trường tiền tệ nới lỏng về cơ bản vẫn được duy trì. Thứ ba, BoJ sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất nếu kinh tế và lạm phát diễn biến đúng như dự báo, đồng thời giữ sự linh hoạt cao trong các quyết định tương lai.

Ông Ueda cũng tỏ ra khá bình thản trước tác động của quá trình thắt chặt chính sách hiện nay, cho rằng BoJ chưa ghi nhận ảnh hưởng tiêu cực đáng kể từ các đợt tăng lãi suất, cả hiện tại lẫn trước đây. Việc lãi suất đạt mức cao nhất trong 30 năm không khiến ông quá lo ngại, bởi theo ông, mức lãi suất danh nghĩa không phải là chỉ báo quan trọng nhất để đánh giá chính sách.

Nhìn về phía trước, Thống đốc cho biết BoJ sẽ từng bước đánh giá mức lãi suất trung lập khi nền kinh tế và giá cả phản ứng với các thay đổi chính sách. Điều này cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, dựa trên dữ liệu thực tế hơn là các mốc lý thuyết cứng nhắc. Ông nhấn mạnh rằng khi đánh giá sức khỏe nền kinh tế, BoJ sẽ chú trọng đến lãi suất thực và điều kiện tín dụng, thay vì chỉ nhìn vào lãi suất ngắn hạn. Đáng chú ý, biên độ ước tính lãi suất trung lập của BoJ vẫn còn khá rộng, qua đó tạo dư địa lớn cho việc điều chỉnh chính sách nếu bối cảnh kinh tế thay đổi.