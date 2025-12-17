DE40: Nhiều thông tin, ít biến động

Phiên giao dịch châu Âu đang diễn ra trong tâm lý khá bình lặng, với xu hướng lạc quan vừa phải chiếm ưu thế. Phần lớn các chỉ số duy trì quanh mức mở cửa nhưng nghiêng nhẹ về chiều tăng. Dẫn đầu đà tăng là FTSE1000, với các hợp đồng tăng hơn 1,4% nhờ kỳ vọng mới liên quan đến lộ trình lãi suất. Các hợp đồng ITA40 và NED25 tăng khoảng 0,4%. DAX dao động quanh mức giá mở cửa. Trong khi đó, các chỉ số của Pháp và Thụy Sĩ ghi nhận mức giảm nhẹ, nhưng chỉ khoảng 0,3%.

Nhà đầu tư trên thị trường châu Âu đang phải đánh giá một loạt thông tin chính trị và dữ liệu kinh tế vĩ mô.

Donald Trump đe dọa sẽ có các biện pháp trả đũa đối với các công ty công nghệ châu Âu nhằm đáp trả các khoản tiền phạt áp lên doanh nghiệp Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng một lần nữa đe dọa can thiệp quân sự vào Venezuela. Những tuyên bố này có thể tạo thêm biến động trong phiên hôm nay hoặc những ngày tới.

Tại Đức, một loạt quyết định quan trọng đang được đưa ra và có thể được thị trường nhìn nhận theo hướng hỗ trợ tăng trưởng. Thứ nhất, liên minh trong EU đã bỏ phiếu thông qua những nhượng bộ đáng kể đối với luật cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong. Đồng thời, Đức cũng đang rút lại một số hạn chế về tiêu thụ điện đối với doanh nghiệp.

KNDS - nhà sản xuất xe tăng của Đức - đang chuẩn bị kế hoạch IPO, và ban lãnh đạo công ty dự kiến sẽ công bố lộ trình sơ bộ cho việc niêm yết ra công chúng vào cuối tuần này.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô:

Lạm phát tại Anh: Chỉ số CPI thấp hơn kỳ vọng, đạt 3,2% so với dự báo 3,4% theo năm. Theo tháng, ghi nhận giảm phát 0,2%. Điều này tạo thêm dư địa để Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cắt giảm lãi suất.

Chỉ số IFO của Đức: Thấp hơn dự báo, duy trì trong vùng suy giảm ở mức 87,6.

Lạm phát HICP của Khu vực đồng euro: Phù hợp với kỳ vọng thị trường, ở mức 2,4% theo năm và -0,5% theo tháng.

Biểu đồ chỉ số DE40 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Biểu đồ cho thấy xu hướng tiếp tục hình thành một mô hình giảm giá rộng với độ dốc xu hướng thấp. Các đường trung bình EMA và chỉ báo MACD đang thu hẹp khoảng cách, cho thấy sức mua đang suy yếu rõ rệt. Để ngăn chặn đà giảm sâu hơn, bên mua cần phá vỡ mức Fibonacci 23,6%. Ngược lại, nếu bên bán muốn duy trì thế chủ động, điều then chốt là phải nhanh chóng vượt qua các đường EMA 50 và EMA 100, sau đó là mức Fibonacci 50%.

Tin tức doanh nghiệp: