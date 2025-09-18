DE40: Tâm lý lạc quan trở lại thị trường châu Âu sau quyết định của FED

Quyết định của FED ngày hôm qua đã mang lại sự lạc quan cho phiên giao dịch hôm nay tại châu Âu. Các chỉ số chính, bao gồm DAX và Euro Stoxx 50, đều tăng hơn 1%. Nhóm công nghệ và thời trang đang dẫn dắt thị trường đi lên, hưởng lợi từ dự báo được cải thiện, kết quả tích cực trong những ngày trước đó và kỳ vọng về tâm lý tiêu dùng khởi sắc nhờ lãi suất thấp hơn ở Mỹ. Hợp đồng tương lai DE40, FRA40 và AUT20 đều tăng hơn 1%.

Một yếu tố ổn định khác là thỏa thuận giữa hiệp hội ngân hàng Ý và chính phủ về việc đóng băng tài sản thuế hoãn lại đến năm 2026. Thỏa thuận này được đánh giá tích cực vì mang lại tín hiệu về tính ổn định trong quy định. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn thận trọng, do trên thị trường quyền chọn xuất hiện các vị thế phòng thủ trong nhóm ngân hàng, cho thấy sự hoài nghi về gánh nặng tài khóa trong tương lai vẫn còn tồn tại. Hợp đồng tương lai trên các chỉ số chứng khoán Ý tăng hơn 0,4%.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô:

Cuộc họp của FED kết thúc với việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đúng như kỳ vọng của thị trường. Quyết định này cho thấy FED coi trọng sức mạnh của thị trường lao động và sự ổn định tài chính, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng kinh tế Mỹ vẫn đủ mạnh và chưa cần thêm các đợt cắt giảm để duy trì tăng trưởng.

Ở châu Âu, Ngân hàng Trung ương Na Uy cũng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, động thái này được thị trường đón nhận tích cực. Đồng krone Na Uy tăng giá trong bối cảnh được đánh giá là một “đợt cắt giảm mang tính diều hâu” (hawkish cut).

Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, thị trường dường như cho rằng BoE đã đánh giá quá cao sức mạnh của nền kinh tế Anh hoặc không tin vào lộ trình lãi suất mà ngân hàng công bố. Đồng bảng Anh dù lãi suất được giữ nguyên nhưng lại giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chính khác.

Biểu đồ chỉ số DE40 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation

Biểu đồ cho thấy một nỗ lực phủ định mô hình vai–đầu–vai, khi thị trường cố gắng phục hồi sau khi phá vỡ đường viền cổ. Tuy nhiên, đợt tăng hiện tại lại giống như một cú kiểm tra lại (retest) điển hình từ bên dưới. Cấu trúc Fibonacci cùng với các vùng hỗ trợ trước đó đã chuyển thành kháng cự càng củng cố kịch bản tiếp tục giảm. Một cú bứt phá thành công và duy trì trên đường viền cổ có thể sẽ phủ định mô hình này.

Tin tức công ty:

Pets at Home Group (PETS.UK) – Giá cổ phiếu lao dốc vài phần trăm sau khi CEO công ty từ chức. Doanh nghiệp cũng cảnh báo rủi ro doanh thu trong bối cảnh tâm lý tiêu dùng suy yếu.

Unicredit (UCG.IT) – Liên quan đến thỏa thuận giữa hiệp hội ngân hàng Ý và chính phủ về việc đóng băng tài sản thuế hoãn lại đến năm 2026. Cổ phiếu giảm khoảng 1%.

Continental (CON.DE) – Nhà sản xuất lốp xe mất hơn 20% giá trị vốn hóa do việc tách riêng mảng “Aumovio”, tập trung vào sản xuất hệ thống phanh và phần mềm ô tô.

Zalando (ZAL.DE) – Cổ phiếu hãng thời trang tăng gần 5% sau thông tin một nhà đầu tư lớn mua vào lượng cổ phần đáng kể.