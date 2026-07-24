🔼 DE40 tăng nhờ kết quả kinh doanh của SAP

Chỉ số DAX mở cửa phiên giao dịch thứ Sáu trong sắc xanh, chủ yếu nhờ đà phục hồi mạnh của cổ phiếu SAP. Tâm lý tích cực xung quanh công ty công nghệ lớn nhất nước Đức đã lấn át những lo ngại liên quan đến các mức thuế mới của Mỹ, giúp chỉ số chuẩn của thị trường Đức tiến gần khu vực 25.000 điểm.

Cổ phiếu SAP tăng gần 7% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II. Nhà đầu tư phản ứng tích cực trước tốc độ tăng trưởng mạnh của mảng điện toán đám mây (cloud), lĩnh vực tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của công ty. Với tỷ trọng lớn trong chỉ số DAX, đà tăng của SAP đã giúp bù đắp phần nào áp lực đến từ các biện pháp thương mại mới của Mỹ.

Mỹ đã áp dụng mức thuế 10% và 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, bao gồm Liên minh châu Âu (EU). Các biện pháp này có hiệu lực vào sáng thứ Sáu theo giờ Đức, cùng thời điểm mức thuế toàn cầu tạm thời 10% trước đó hết hạn.

Thị trường phản ứng tương đối hạn chế trước các mức thuế mới, do các biện pháp này không tạo thêm gánh nặng đáng kể so với khung thuế trước đó.

Volkswagen là một trong những cổ phiếu giảm mạnh đáng chú ý trong ngày hôm nay. Dù nhu cầu đối với các mẫu xe điện cỡ nhỏ vẫn duy trì tích cực, hãng xe cảnh báo doanh thu có thể suy yếu, khiến cổ phiếu giảm gần 2,5%.

Do đó, Volkswagen trở thành một trong những cổ phiếu có diễn biến kém nhất trong nhóm DAX, khi nhà đầu tư tập trung vào triển vọng doanh số đang xấu đi của công ty. Trong khi đó, trên chỉ số SDAX, cổ phiếu Atoss Software thu hút sự chú ý khi tăng gần 7% sau khi công ty báo cáo tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận trong nửa đầu năm.

PMI tổng hợp của Đức tăng lên 51,2 điểm, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng 49,7 điểm và tăng từ mức 49,5 điểm trong tháng trước. PMI dịch vụ duy trì ở mức 49,6 điểm, vượt dự báo 49,0 điểm và cải thiện so với mức 48,6 điểm trước đó. Trong khi đó, PMI sản xuất tăng lên 52,2 điểm, vượt cả kỳ vọng 50,5 điểm và mức trước đó 50,3 điểm.

Phân tích kỹ thuật DE40 (khung D1)

Hợp đồng tương lai DAX hiện đang kiểm tra vùng biên dưới của kênh giá tăng. Một nhịp tăng trở lại vượt lên trên khu vực 25.100 điểm, nơi có đường EMA50 (đường màu cam), có thể là tín hiệu cho thấy động lực tăng giá đang quay trở lại. Vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 24.500 điểm. Nếu giá phá vỡ xuống dưới khu vực này, chỉ số có khả năng tiếp tục giảm về vùng 23.800 điểm, nơi từng xuất hiện các phản ứng giá trước đó, được đánh dấu bởi những bóng nến dưới dài hình thành trong tháng 4 và tháng 5 năm nay.

Nguồn: xStation5