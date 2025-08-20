DE40: Thị trường ảm đạm, ngành quốc phòng gây áp lực lên các chỉ số

Các chỉ số chứng khoán châu Âu tiếp tục xu hướng giảm những ngày gần đây. Giá trị các chỉ số đang chịu áp lực từ ngành quốc phòng châu Âu và nhóm công nghệ Mỹ, vốn đã điều chỉnh mạnh từ đầu tuần.

Từ đầu tuần, thị trường châu Âu ghi nhận những đợt giảm nhẹ nhưng liên tục, xuất phát từ sự thất vọng một phần với các hội nghị hòa bình có sự tham gia của Tổng thống Mỹ, triển vọng vĩ mô suy yếu và mới đây là sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu quốc phòng.

Ngành quốc phòng dự báo lượng đơn đặt hàng sẽ giảm nếu đàm phán hòa bình thành công. Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế cũng gây thêm áp lực. Đức: Chỉ số giá sản xuất giảm 1,5% so với cùng kỳ, cho thấy ngành công nghiệp suy yếu. Anh: Lạm phát tăng lên 3,8%, cao hơn mức tháng trước (3,6%) và vượt dự báo (3,7%).

Một yếu tố khác kéo thị trường xuống là đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ Mỹ hôm qua, cho thấy sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư. Phiên qua, NVIDIA giảm 3,5%, Palantir mất hơn 9%, trong khi Microsoft, Tesla và Apple cũng đồng loạt đi xuống — những trụ cột trong nhóm "Magnificent 7".

DE40(khung thời gian D1)

Về kỹ thuật, kênh tích lũy hẹp đang tiến gần đến giai đoạn quyết định. Trong tuần tới, thị trường có thể xác định hướng đi mới cho chỉ số Đức. Nếu giảm, vùng hỗ trợ đầu tiên sẽ là 24.000 điểm (EMA50 + đường xu hướng tăng). Vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo quanh 23.500 điểm (EMA100 + biên trên của kênh tích lũy trước). Nếu bật tăng, kháng cự quan trọng sẽ là đỉnh lịch sử 24.757 điểm.

Tin tức công ty

Các công ty quốc phòng tiếp tục sụt giảm. Thị trường nhìn thấy một triển vọng thực sự về việc kết thúc chiến tranh ở Ukraine, điều này tạo ra mối đe dọa đối với định giá của các công ty trong ngành quốc phòng. Cổ phiếu Rheinmetall đã giảm 1.5% và đã mất khoảng 20% giá trị kể từ tháng 5.

TAG Immobilien - Công ty này đã thực hiện phát hành 12.5 triệu cổ phiếu mới, dẫn đến giá cổ phiếu giảm 3%.

K+S - Một khuyến nghị tiêu cực từ Berenberg đã khiến giá cổ phiếu của công ty này giảm hơn 4%