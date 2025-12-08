IBM mua lại Confluent, tập trung vào điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo

IBM thông báo ý định mua lại Confluent Inc. với giá 11 tỷ USD, chào mua 31 USD cho mỗi cổ phiếu trong một giao dịch tiền mặt. Confluent là một công ty có trụ sở tại California, chuyên về phát trực tuyến dữ liệu thời gian thực, được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở Apache Kafka.
Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa năm 2026 sau khi nhận được phê duyệt từ cơ quan quản lý và sự chấp thuận của cổ đông, và sẽ được IBM tài trợ hoàn toàn bằng tiền mặt. Đây là thương vụ lớn nhất của công ty kể từ khi mua Red Hat vào năm 2019 và phù hợp với chiến lược tập trung vào phát triển phần mềm và dịch vụ đám mây của IBM.
Thông qua việc mua lại Confluent, IBM có kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm với một nền tảng xử lý dữ liệu thời gian thực tiên tiến. Công nghệ này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp cần quản lý lượng dữ liệu ngày càng tăng và triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo. Việc tích hợp sản phẩm của Confluent với các công cụ tự động hóa và bảo mật của IBM sẽ giúp khách hàng đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu tốt hơn trong thời gian thực.
Confluent gần đây đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu theo năm đáng kể, vượt vượt kỳ vọng của thị trường, càng nhấn mạnh sức hấp dẫn của công ty trong lĩnh vực công nghệ xử lý dữ liệu. Các nhà phân tích cho rằng thương vụ này có thể mang lại lợi ích cho IBM ngay từ năm tài chính đầu tiên sau khi đóng giao dịch, với tác động tích cực đến EBITDA và dòng tiền tự do.
Đối với thị trường, điều này cho thấy IBM đang tích cực đầu tư vào tăng trưởng và củng cố vị thế trong lĩnh vực đám mây và trí tuệ nhân tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các công nghệ xử lý dữ liệu tiên tiến. Mặc dù cổ phiếu IBM ban đầu ghi nhận mức giảm nhẹ, thương vụ vẫn phản ánh cam kết dài hạn của công ty đối với tăng trưởng và đổi mới trong ngành CNTT.
Giá Bạc gần chạm mốc 60 USD/oz 📈
Lúa mì giảm gần 1% trước báo cáo WASDE của Mỹ 🔎 Nga tiếp tục gây áp lực lên giá
Mở phiên Mỹ: US100 giảm 0,3%, Nvidia tăng giá sau khi Trump mở đường việc xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc
Kỳ vọng gì từ báo cáo thu nhập của Oracle?
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.