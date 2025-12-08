IBM mua lại Confluent, tập trung vào điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo

IBM thông báo ý định mua lại Confluent Inc. với giá 11 tỷ USD, chào mua 31 USD cho mỗi cổ phiếu trong một giao dịch tiền mặt. Confluent là một công ty có trụ sở tại California, chuyên về phát trực tuyến dữ liệu thời gian thực, được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở Apache Kafka.

Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa năm 2026 sau khi nhận được phê duyệt từ cơ quan quản lý và sự chấp thuận của cổ đông, và sẽ được IBM tài trợ hoàn toàn bằng tiền mặt. Đây là thương vụ lớn nhất của công ty kể từ khi mua Red Hat vào năm 2019 và phù hợp với chiến lược tập trung vào phát triển phần mềm và dịch vụ đám mây của IBM.

Thông qua việc mua lại Confluent, IBM có kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm với một nền tảng xử lý dữ liệu thời gian thực tiên tiến. Công nghệ này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp cần quản lý lượng dữ liệu ngày càng tăng và triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo. Việc tích hợp sản phẩm của Confluent với các công cụ tự động hóa và bảo mật của IBM sẽ giúp khách hàng đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu tốt hơn trong thời gian thực.

Confluent gần đây đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu theo năm đáng kể, vượt vượt kỳ vọng của thị trường, càng nhấn mạnh sức hấp dẫn của công ty trong lĩnh vực công nghệ xử lý dữ liệu. Các nhà phân tích cho rằng thương vụ này có thể mang lại lợi ích cho IBM ngay từ năm tài chính đầu tiên sau khi đóng giao dịch, với tác động tích cực đến EBITDA và dòng tiền tự do.

Đối với thị trường, điều này cho thấy IBM đang tích cực đầu tư vào tăng trưởng và củng cố vị thế trong lĩnh vực đám mây và trí tuệ nhân tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các công nghệ xử lý dữ liệu tiên tiến. Mặc dù cổ phiếu IBM ban đầu ghi nhận mức giảm nhẹ, thương vụ vẫn phản ánh cam kết dài hạn của công ty đối với tăng trưởng và đổi mới trong ngành CNTT.