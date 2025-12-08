🛢️Giá Dầu giảm 1%

- Kết thúc đà tăng: Giá dầu thô giảm hơn 1%, chấm dứt chuỗi ba phiên tăng và rơi xuống dưới mốc 60 USD/thùng do gặp kháng cự kỹ thuật tại các đường SMA 25 và 50 ngày.
- Niềm tin vào nguồn cung: Thị trường ngày càng tự tin hơn về khả năng đảm bảo nguồn cung trong thời gian tới, được hỗ trợ bởi việc OPEC+ khôi phục sản lượng và kỳ vọng rằng Mỹ sẽ không thắt chặt thêm các lệnh trừng phạt lên xuất khẩu dầu của Nga.
- Triển vọng dài hạn: Ngân hàng CBA dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống dưới 60 USD/thùng vào năm 2026, hàm ý giá dầu WTI có thể rơi xuống dưới mức 57 USD/thùng.
Giá dầu thô đang giảm hơn 1% trong phiên hôm nay, xóa đi đà khởi đầu tích cực của tuần. Sau ba phiên tăng liên tiếp, giá dầu đang trượt trở lại dưới mốc 60 USD/thùng, phản ứng với vùng cung nằm tại khu vực đường trung bình động SMA 25 và SMA 50 ngày.
Tâm lý nhà đầu tư cho thấy sự tự tin hơn về nguồn cung trong các tháng tới, sau khi OPEC+ khôi phục 2,6 triệu thùng/ngày và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục nâng sản lượng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thị trường cũng không quá lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Nga. Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn duy trì cung ứng ổn định cho Ấn Độ, trong khi Tổng thống Mỹ bày tỏ sự không hài lòng với việc Ukraine chậm chấp nhận các điều kiện hòa bình - tín hiệu cho thấy Washington chưa có ý định siết thêm trừng phạt với Nga.
Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) mới đây dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống dưới 60 USD/thùng trong năm 2026, đồng nghĩa dầu WTI có thể rơi ít nhất về vùng 57 USD/thùng.
Về mặt kỹ thuật, giá dầu vẫn đang di chuyển trong kênh xu hướng tăng. Cho đến khi mốc hỗ trợ tại biên dưới của kênh bị xuyên thủng, khó có thể kỳ vọng giá sẽ sớm kiểm định lại vùng đáy gần 57,5 USD/thùng được thiết lập gần đây.
