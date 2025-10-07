DE40: Thị trường châu Âu vẫn bị áp lực từ sự yếu kém của ngành công nghiệp và bất ổn chính trị

Phiên giao dịch châu Âu mở đầu không mấy lạc quan. Các chỉ số chính của lục địa già mở cửa trong sắc đỏ và tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ bất ổn chính trị kéo dài tại Pháp, khi tình hình chính phủ và các cải cách tài khóa tiếp tục làm suy yếu khẩu vị rủi ro. Bên cạnh đó, số liệu kinh tế vĩ mô mới từ Đức cũng không mang lại nhiều hy vọng. Hợp đồng tương lai DE40 và FRA40 đều giảm khoảng 0,4%.

Phiên hôm nay được dự báo sẽ xoay quanh phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương châu Âu và Hoa Kỳ. Giới đầu tư kỳ vọng sẽ nhận được tín hiệu định hướng chính sách tiền tệ trong những tháng tới, đặc biệt sau các thông điệp trái chiều gần đây từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nguồn: Bloomberg Finance Lp

Thị trường chứng khoán châu Âu hiện đang chịu áp lực từ các công ty công nghiệp và ngành y tế, trong khi nhóm công nghệ và hàng xa xỉ có phần hỗ trợ nhẹ nhưng chưa đủ để kéo các chỉ số chính trở lại vùng tăng điểm.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô:

Số liệu đáng chú ý nhất hôm nay đến từ Đức, với đơn hàng nhà máy tháng 8 gây thất vọng so với dự báo:

Đơn hàng nhà máy M/M: -0,8% (Dự kiến: +1,1%; Trước đó: -2,9%)

Đơn hàng nhà máy Y/Y: +1,5% (Trước đó: -3,5%)

Các con số này cho thấy ngành công nghiệp Đức vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau giai đoạn suy giảm năm ngoái. Việc đơn hàng mới giảm phản ánh nhu cầu còn yếu cả trong nước lẫn xuất khẩu. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là kết quả tháng này vẫn tốt hơn đáng kể so với tháng trước.



Biểu đồ chỉ số DE40 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Xét về kỹ thuật, biểu đồ cho thấy tình trạng thị trường đang yếu đi. Chỉ số DE40 tiếp tục thất bại trong nỗ lực vượt qua vùng kháng cự, rồi quay đầu giảm — đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Đà suy yếu khá rõ rệt, và việc thiếu lực mua tại vùng đỉnh gần đây cho thấy phe mua đang mất dần động lực. Kịch bản cơ sở hiện nay là giá có thể lùi về vùng hỗ trợ quanh 24.100 điểm. Nếu vùng này được giữ vững, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy. Ngược lại, nếu bứt phá nhanh lên trên vùng kháng cự, xu hướng giảm ngắn hạn có thể bị phủ định — dù kịch bản này chưa được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại.

Tin tức công ty:

LVMH (MC.FR) - Morgan Stanley nhấn mạnh sức mạnh của các doanh nghiệp hàng xa xỉ tại hội nghị riêng, giúp cổ phiếu tăng 2,6%.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) - “Gã khổng lồ” dược phẩm Đan Mạch giảm 1,7%, trong bối cảnh tâm lý tiêu cực lan rộng ở nhóm cổ phiếu y tế.​​​​​​​

RedCare Pharmacy (RDC.DE) - Sau báo cáo kết quả tích cực, công ty được một ngân hàng đầu tư nâng khuyến nghị, giúp giá cổ phiếu tăng 1,5%.​​​​​​​

B&M (BME.UK) - Nhà bán lẻ Anh cảnh báo doanh số sụt giảm do điều kiện tiêu dùng yếu kém. Cổ phiếu mở cửa giảm 20%, sau đó thu hẹp mức giảm còn 8%. Đây là doanh nghiệp Anh lớn thứ hai trong vài tháng gần đây đưa ra cảnh báo tương tự.