Thị trường nổi bật: OIL.WTI (24.11.2025)

Giá dầu bắt đầu tuần mới với nhịp giảm nhẹ, nối tiếp mức giảm 3% của tuần trước. Thị trường dầu hiện đang chịu ảnh hưởng bởi khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tại thời điểm viết bài, dầu WTI đang giảm 0,25%, giao dịch ở mức 57,80 USD/thùng.

Ông Trump đang thúc đẩy việc thông qua một phiên bản điều chỉnh của đề xuất hòa bình, vốn là yếu tố chính dẫn đến đà bán tháo dầu hôm thứ Sáu. Thị trường ngày càng xem một thỏa thuận khả thi là con đường dẫn tới việc nới lỏng hoặc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, từ đó có thể giải phóng nguồn dầu Nga và làm tăng nguồn cung toàn cầu. Mặc dù các biện pháp trừng phạt của Mỹ hiện gây thắt chặt ngắn hạn - khi gần 48 triệu thùng dầu thô Nga đang bị mắc kẹt trên biển - bức tranh rộng hơn vẫn là một thỏa thuận có thể nhanh chóng đưa lượng dầu này quay trở lại thị trường.

Triển vọng dầu Nga quay lại thị trường xuất hiện trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn mong manh. Sự không chắc chắn về chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục gây áp lực lên khẩu vị rủi ro, mặc dù các bình luận của Chủ tịch Fed New York, John Williams, đã thắp lại kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Thị trường hiện đánh giá xác suất giảm lãi suất ở mức 71%.

Ngày quan trọng đối với thị trường sẽ là thứ Năm này - hạn chót cuối cùng cho các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Trump kỳ vọng cả hai bên sẽ đạt được thỏa thuận trước thời điểm đó. Một bước đột phá đáng kể có thể làm gia tăng áp lực từ phía cung.