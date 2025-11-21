MicroStrategy gặp khó khăn? Cổ phiếu giảm 67% tính từ mức đỉnh lịch sử ✂

Cổ phiếu ưu đãi của MicroStrategy đã giảm gần 7,0% và 13,5% trong tháng này khi tâm lý trên thị trường tiền điện tử xấu đi. Đà giảm của nhóm cổ phiếu ưu đãi đang làm dấy lên nghi ngờ về khả năng của công ty trong việc tiếp tục huy động vốn để mua thêm Bitcoin và chi trả cổ tức tiền mặt.

Mức premium (khoảng chênh lệch mà nhà đầu tư sẵn sàng trả cao hơn so với giá trị thực) của công ty - yếu tố từng giúp MicroStrategy (MSTR.US) huy động vốn rẻ hơn so với việc mua Bitcoin trực tiếp - đã liên tục thu hẹp kể từ giữa năm 2025 (mNAV = EV/giá trị nắm giữ BTC).

Tỷ lệ mNAV Basic (vốn hóa thị trường / lượng BTC nắm giữ) đã giảm xuống dưới 1, nghĩa là tổng vốn hóa của công ty hiện thấp hơn giá trị số Bitcoin mà công ty đang sở hữu theo giá thị trường hiện tại. JPMorgan cũng cảnh báo rằng MicroStrategy có thể bị loại khỏi các chỉ số MSCI lớn, điều này có thể kích hoạt dòng vốn rút ra từ 2,8 đến 8,8 tỷ USD.

Cổ phiếu MSTR đã giảm 10% trong tuần này, 55% trong sáu tháng qua và 60% so với cùng kỳ năm trước - mạnh hơn nhiều so với Bitcoin, vốn chỉ giảm 32% từ đỉnh. Cổ phiếu hiện giao dịch gần mức thấp nhất 52 tuần giữa bối cảnh biến động rất cao. Công ty vẫn tiếp tục huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu ưu đãi mới, nhưng chi phí tài trợ tăng và nguy cơ bị loại khỏi các chỉ số vẫn là những rủi ro then chốt đối với nhà đầu tư.