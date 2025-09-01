Điểm nhấn quan trọng trong tuần

PCE nhấn mạnh vai trò then chốt của NFP

Chỉ số PCE lõi – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – tăng đúng kỳ vọng trong tháng 7 lên 2,9% (từ 2,8%), mức cao nhất kể từ tháng 2/2025. Động lực chính đến từ ngành ô tô, cùng với dịch vụ tài chính và y tế. Đồng thời, chi tiêu cá nhân tăng 0,5% cho thấy người tiêu dùng vẫn vững vàng bất chấp áp lực giá. Báo cáo này củng cố lo ngại về lạm phát do thuế quan gây ra, nhưng chưa đủ để thay đổi kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Tất cả ánh nhìn hướng về NFP tháng 8

Báo cáo việc làm Mỹ (NFP) công bố vào thứ Sáu sẽ là yếu tố quyết định. Thị trường hiện định giá khoảng 85% khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 9. Theo Bloomberg, số liệu NFP tháng 8 được kỳ vọng cho thấy việc làm tăng, nhưng không đủ mạnh để làm chệch hướng kỳ vọng nới lỏng chính sách. Chủ tịch Jerome Powell tại Jackson Hole cũng nhấn mạnh rằng sự suy yếu của thị trường lao động làm gia tăng rủi ro, qua đó ủng hộ Fed cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, sau những đợt điều chỉnh giảm dữ liệu gần đây, một bất ngờ tích cực (tăng mạnh hơn dự báo) có thể nhanh chóng thay đổi bức tranh, đặc biệt đối với sức mạnh của đồng USD.

Top 3 thị trường đáng chú ý trong tuần

Tháng 9 khởi động cùng loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô có thể tạo làn sóng biến động trên thị trường toàn cầu. Dù tuần tới mở màn khá yên ắng do kỳ nghỉ Lao động Mỹ (Labour Day), hoạt động giao dịch được dự báo sẽ sôi động trở lại ngay sau đó. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào các báo cáo quan trọng như bảng lương phi nông nghiệp Mỹ (NFP), chỉ số ISM và lạm phát Eurozone. Do đó, các cặp tài sản như EURUSD, Vàng và US500 sẽ nằm trong tầm quan sát chính.

EURUSD: Sau dữ liệu lạm phát công bố hôm thứ Sáu, sự chú ý của giới đầu tư chuyển sang báo cáo việc làm Mỹ NFP, thường được công bố vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng. Dù đa số chỉ số gợi ý thị trường lao động cải thiện, dữ liệu dự kiến sẽ không đủ mạnh để làm giảm đáng kể kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, số liệu lạm phát Eurozone sẽ được công bố vào thứ Ba, trong khi các chỉ số ISM của Mỹ sẽ lần lượt ra mắt trong tuần. Tất cả sẽ là các mảnh ghép quan trọng trước cuộc họp của Fed ngày 17/9. Gold: Giá vàng một lần nữa tiến sát vùng đỉnh lịch sử, sau khi vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce cuối tháng 8. Xu hướng giá kim loại quý này không chỉ chịu tác động từ chính trị — cụ thể là vụ kiện của Thống đốc Fed Lisa Cook liên quan đến quyết định bãi nhiệm của Donald Trump — mà còn từ dữ liệu kinh tế định hình kỳ vọng cho cuộc họp tháng 9 của Fed. Nếu triển vọng bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất gia tăng, vàng có cơ hội lớn xác lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, cần lưu ý giá đã trong trạng thái tích lũy kể từ đỉnh tháng 4. US500: Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục xác lập đỉnh mới, bất chấp kết quả lợi nhuận của Nvidia — doanh nghiệp hiện là công ty giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 8% trọng số S&P 500 — gây chút thất vọng. Đà tăng hiện được dẫn dắt bởi các “ông lớn” công nghệ khác như Alphabet, Broadcom và Oracle. Khi mùa báo cáo lợi nhuận dần khép lại, thị trường sẽ chuyển trọng tâm sang dữ liệu vĩ mô và triển vọng cắt giảm lãi suất. Hiện tại, thị trường định giá khoảng 85% khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 9, song yếu tố quan trọng hơn sẽ là liệu Fed có phát tín hiệu tiếp tục cắt giảm trong những tháng kế tiếp hay không.

Lịch kinh tế chi tiết trong tuần:

Thứ Hai, 1/9

07:30 sáng – Nhật Bản: PMI sản xuất tháng 8

08:45 sáng – Trung Quốc: PMI sản xuất tháng 8

01:30 chiều – Thụy Sĩ: Doanh số bán lẻ

01:30 – 03:30 chiều – Châu Âu: PMI sản xuất tháng 8

04:00 chiều – Eurozone: PMI sản xuất tháng 8

Thứ Ba, 2/9

04:00 chiều – Eurozone: Lạm phát tháng 7

08:45 tối – Mỹ: PMI sản xuất tháng 8

09:00 tối – Mỹ: ISM sản xuất tháng 8

Thứ Tư, 3/9

08:30 sáng – Úc: GDP quý II

08:45 sáng – Trung Quốc: PMI dịch vụ tháng 8

02:15 – 03:30 chiều – Châu Âu: PMI dịch vụ tháng 8

03:00 chiều – Eurozone: PMI dịch vụ tháng 8

09:00 tối – Mỹ: Đơn đặt hàng & JOLTS

01:00 sáng (Thứ Năm 4/9) – Mỹ: Beige Book của Fed (qua ngày)

Thứ Năm, 4/9

01:30 chiều – Thụy Sĩ: Lạm phát CPI tháng 8

04:00 chiều – Eurozone: Doanh số bán lẻ

07:15 tối – Mỹ: Báo cáo việc làm ADP

07:15 tối – Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp

09:00 tối – Mỹ: ISM dịch vụ tháng 8

11:00 tối – Mỹ: Tồn kho dầu thô DoE

Thứ Sáu, 5/9