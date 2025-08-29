🔝Vàng sẽ đóng nến ở mức đỉnh lịch sử?

Giá vàng tăng khoảng 0,9% và đang hướng đến việc thoát khỏi vùng tích lũy trong vòng 4 tháng qua
Vàng đang có chuỗi tăng mạnh kéo dài 4 phiên liên tiếp, bao gồm cả phiên hôm nay. Giá đã vượt qua đỉnh tháng 7 và hiện đang kiểm định lại các mức đỉnh giữa tháng 6. Nếu vàng đóng cửa ở mức hiện tại, đây sẽ là mức cao nhất mọi thời đại đối với giá spot, mặc dù đỉnh trong ngày trước đó được ghi nhận vào tháng 4 quanh mức 3.500 USD/ounce.
Đà tăng mạnh này được thúc đẩy bởi lo ngại suy thoái, đồng thời củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ. Dữ liệu kinh tế Mỹ không quá bất ngờ, nhưng việc lạm phát không phục hồi có thể cho thấy khó khăn trong việc chuyển chi phí cao hơn sang người tiêu dùng vốn đang yếu đi. Người tiêu dùng cũng phát đi tín hiệu trái chiều, thể hiện qua chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng. Lo ngại còn gia tăng bởi đợt giảm mạnh trên Wall Street hôm nay, dù một phần đến từ hoạt động chốt vị thế trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước kỳ nghỉ dài tại Mỹ. Những ngày gần đây cũng ghi nhận dòng tiền mua vàng mạnh từ các quỹ ETF, nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 92 triệu ounce. Tuần này nhiều khả năng sẽ ghi nhận mức tăng tuần mạnh nhất kể từ tháng 6.
Giá vàng hiện đã tăng hơn 2,2% trong tuần này. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB
Hiện vàng đã vượt các đỉnh ngắn hạn gần nhất hồi tháng 7 và có khả năng sẽ đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong ngày hôm nay. Việc bứt phá khỏi mô hình tam giác gợi ý mục tiêu di chuyển trong vùng 3.500–3.515 USD. (Nguồn: xStation5)
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.