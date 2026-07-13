Điểm nhấn trong tuần: Một tuần “bận rộn” với hàng loạt sự kiện quan trọng?

Trung Đông lại “dậy sóng”

Về tình hình Trung Đông, căng thẳng tiếp tục leo thang khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran trong ngày Chủ nhật, sau khi tấn công khoảng 140 mục tiêu trong ngày thứ Bảy. Theo CENTCOM, chiến dịch này được thực hiện nhằm đáp trả vụ tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào một tàu chở container đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Đáp trả, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết IRGC đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain và Oman, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Một trong những diễn biến được thị trường đặc biệt quan tâm là tình trạng hoạt động của eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin IRGC đã quyết định đóng cửa eo biển này cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, phía Mỹ bác bỏ thông tin trên. CENTCOM khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với mọi hoạt động hàng hải hợp pháp, trong khi Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận trong chương trình Meet the Press của NBC News rằng tuyến đường này vẫn đang được lưu thông bình thường.

Dữ liệu từ công ty tình báo hàng hải Windward cũng phần nào củng cố nhận định này khi ghi nhận có 9 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Bảy. Dù vậy, những thông tin trái chiều từ hai phía cho thấy rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao và có thể tiếp tục tạo ra biến động mạnh trên thị trường năng lượng cũng như các tài sản trú ẩn như vàng trong thời gian tới.

Phiên điều trần của Warsh sẽ đem tới điều mới mẻ gì?

Kể từ khi trở thành Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh luôn khẳng định ưu tiên hàng đầu là đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại Trung Đông làm gia tăng nguy cơ lạm phát dai dẳng thông qua giá năng lượng, thị trường hiện vẫn nghiêng về kịch bản Fed sẽ thực hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất trong năm nay, thậm chí ngay tại cuộc họp tháng 9.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng quan điểm của ông Warsh có thể xuất hiện những điều chỉnh nhất định trong phiên điều trần bán niên trước Ủy ban Tài chính Hạ viện vào thứ Ba tuần này. Nguyên nhân là giá dầu hiện đã giảm đáng kể so với mức trên 100 USD/thùng ghi nhận hồi tháng 5, qua đó phần nào làm dịu bớt áp lực lạm phát từ phía năng lượng.

Nếu ông Warsh phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn về triển vọng lãi suất, thị trường có thể sẽ phải điều chỉnh lại kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Fed trong những tháng cuối năm. Ngược lại, nếu ông tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn và nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát, kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất sẽ tiếp tục được củng cố.

Chính vì vậy, phiên điều trần lần này được đánh giá là một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với thị trường tài chính trong ngắn hạn, khi có thể mang đến những manh mối mới về định hướng chính sách của Fed và qua đó định hình xu hướng của đồng USD, lợi suất trái phiếu, vàng và thị trường chứng khoán trong phần còn lại của năm 2026.

Báo cáo CPI tháng 6 sẽ giúp hạ nhiệt lo ngại về lạm phát?

Nếu các báo cáo lạm phát trong tháng 3, 4 và 5 đều phản ánh xu hướng tăng mạnh, thì báo cáo lạm phát tháng 6 đã cho thấy những tín hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Điểm đáng chú ý nhất là chỉ số CPI toàn phần theo tháng đã chuyển sang mức âm, đánh dấu sự thay đổi đáng kể sau nhiều tháng liên tiếp chịu áp lực tăng giá.

Diễn biến này phần lớn đến từ sự sụt giảm của giá năng lượng. Trong tháng 6, giá dầu lao dốc sau khi Mỹ và Iran đạt được các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, đồng thời eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, giúp giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Giá dầu hạ nhiệt đã kéo theo chi phí năng lượng giảm, qua đó góp phần đưa lạm phát toàn phần xuống thấp hơn.

Tuy nhiên, bức tranh lạm phát chưa thực sự tích cực nếu nhìn vào lạm phát cốt lõi - chỉ số loại trừ giá thực phẩm và năng lượng. Theo dự báo, CPI lõi tháng 6 tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,2% của tháng 5. Điều này cho thấy áp lực giá cả trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sự phân hóa giữa lạm phát toàn phần và lạm phát cốt lõi cho thấy việc giá dầu giảm mới chỉ giúp xoa dịu áp lực từ nhóm năng lượng, trong khi lạm phát mang tính nền tảng của nền kinh tế vẫn ở mức cao. Nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, Fed sẽ có thêm lý do để duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, thậm chí cân nhắc các biện pháp thắt chặt hơn nhằm ngăn lạm phát đi chệch xa mục tiêu 2%.

Mùa báo cáo thu nhập quý 3 khởi động

Như thường lệ, giữa tháng 7 là thời điểm Phố Wall chính thức bước vào mùa công bố báo cáo tài chính quý II. Sau một quý I vượt kỳ vọng với hàng loạt kết quả kinh doanh tích cực, đặc biệt từ nhóm công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), kỳ vọng của nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp đang ở mức rất cao.

Các cổ phiếu AI vẫn là tâm điểm của dòng tiền và làn sóng đầu tư vào lĩnh vực này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, chính mức kỳ vọng lớn cũng đồng nghĩa với việc thị trường sẽ trở nên nhạy cảm hơn trước mọi dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Chỉ cần một doanh nghiệp không đáp ứng được kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận hoặc triển vọng tương lai, áp lực chốt lời có thể nhanh chóng lan rộng trên toàn thị trường.

Theo thông lệ, mùa báo cáo sẽ được mở màn bởi các ngân hàng lớn của Mỹ, với những cái tên như JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup và Goldman Sachs. Kết quả kinh doanh của nhóm ngân hàng không chỉ phản ánh sức khỏe của hệ thống tài chính mà còn mang đến những tín hiệu quan trọng về nhu cầu tín dụng, chất lượng tài sản và triển vọng của nền kinh tế Mỹ.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi sát báo cáo của các doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng bán dẫn và AI như TSMC và ASML. Những số liệu về nhu cầu chip, kế hoạch đầu tư và triển vọng đơn hàng của các công ty này sẽ là thước đo quan trọng đối với xu hướng của toàn bộ nhóm cổ phiếu công nghệ.

Có thể nói, đây sẽ là tuần khởi đầu cho mùa báo cáo tài chính và cũng là phép thử đầu tiên đối với mức định giá đang ở vùng cao của thị trường. Trong bối cảnh kỳ vọng đã được đẩy lên đáng kể sau đà tăng mạnh của chứng khoán Mỹ, bất kỳ bất ngờ nào - dù tích cực hay tiêu cực - đều có thể tạo ra những biến động mạnh trên thị trường trong các tuần tới.