Điểm sáng trong Trung tâm dữ liệu: Marvell đặt cược vào AI

Marvell Technology đã gây bất ngờ cho thị trường khi thực hiện thương vụ mua lại startup Celestial AI với giá 3,25 tỷ USD. Sau thông báo, cổ phiếu của công ty tăng khoảng 9% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Thương vụ này củng cố vị thế của Marvell trong mảng hạ tầng AI dành cho trung tâm dữ liệu nhờ công nghệ Photonics Fabric, cho phép truyền dữ liệu bằng ánh sáng giữa chip và bộ nhớ, giúp tăng băng thông, giảm mức tiêu thụ năng lượng và giảm độ trễ. Điều này đặt Marvell vào vị thế cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Nvidia và Broadcom.

Các dự báo tài chính cho thấy công nghệ của Celestial có thể mang lại 500 triệu USD doanh thu hằng năm vào cuối năm 2028, và đạt 1 tỷ USD vào năm sau đó. Khi triển khai đầy đủ dòng sản phẩm mới, Marvell kỳ vọng đạt 10 tỷ USD doanh thu trong năm tài khóa tới, trong đó doanh số từ trung tâm dữ liệu dự kiến tăng 20–25% và doanh thu mảng chip tăng khoảng 20%.

Photonics Fabric đang tạo cuộc cách mạng cho thế hệ trung tâm dữ liệu tiếp theo, cho phép các tập đoàn lớn như hyperscalers mở rộng hệ thống AI lên quy mô cực lớn mà không tiêu thụ năng lượng quá mức. Công nghệ này cho phép dữ liệu lưu chuyển với tốc độ hơn 100 terabyte mỗi giây trong một mô-đun CPO, loại bỏ các nút thắt cổ chai trong quá trình huấn luyện mô hình AI. Nhờ vậy, Marvell trở thành một đối thủ đáng gờm trong hạ tầng AI và đủ khả năng cạnh tranh với những tên tuổi lớn nhất thị trường.

Trên thị trường, có thể xác định hai kịch bản: Kịch bản lạc quan, triển khai công nghệ nhanh và nhu cầu mạnh từ các hyperscalers có thể đẩy giá cổ phiếu MRVL vượt 100 USD, đặc biệt khi doanh số Q4 được dự báo đạt 2,2 tỷ USD. Kịch bản bi quan, các trì hoãn về quy định hoặc cạnh tranh mạnh từ Nvidia và Broadcom có thể làm tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, thương vụ mua lại Celestial AI phù hợp với xu hướng hợp nhất trong thị trường chip AI và mang lại cho Marvell cơ hội lấy lại đà tăng sau giai đoạn nhiều thách thức.

