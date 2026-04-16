Điểm tin cuối ngày: Giá dầu gây áp lực lên EURUSD, Phố Wall duy trì đà tăng

Về phía kinh tế vĩ mô, các dữ liệu từ Mỹ vừa công bố mạnh hơn dự kiến, càng củng cố quan điểm rằng Fed khó có thể đưa ra các quyết định nới lỏng chính sách (dovish) trong tương lai gần. Kịch bản này càng trở nên chắc chắn hơn nếu giá dầu tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 100 USD hoặc cao hơn như hiện tại.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: Giảm xuống còn 207K (thấp hơn mức dự báo 213K)

Đơn tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp: 1.818 nghìn (dự báo: 1.810 nghìn; trước đó: 1.787 nghìn)

Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia (tháng 4): 26,7 (dự báo: 10,3; trước đó: 18,1)

Bitcoin đã lùi về dưới mức 74.000 USD và một lần nữa bị từ chối tại vùng kháng cự then chốt từ 74.000 USD đến 75.000 USD. Thị trường tiền điện tử dường như đang mất dần động lực bất chấp đà tăng trưởng tiếp diễn trên thị trường chứng khoán toàn cầu; tính từ đầu năm đến nay, Bitcoin đã giảm gần 15%, trong khi S&P 500 tăng khoảng 2,5% và Nasdaq 100 tăng 4%.

Các nhà lãnh đạo từ các quốc gia vùng Vịnh và châu Âu ước tính rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể mất khoảng sáu tháng để hoàn tất. Họ đang thúc giục các bên gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại để tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán. Các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục tin rằng Iran đang theo đuổi năng lực hạt nhân, bất chấp các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel. Theo các quan chức khu vực, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải ngăn chặn Iran làm giàu uranium và cấm tên lửa đạn đạo tầm xa.

Lãnh đạo các nước vùng Vịnh phần lớn phản đối việc tái diễn xung đột và ưu tiên một giải pháp ngoại giao do Hoa Kỳ dẫn dắt. Một trong những yêu cầu then chốt là mở cửa lại ngay lập tức eo biển Hormuz để khôi phục dòng chảy năng lượng. Các quan chức đã đưa ra cảnh báo kín rằng cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu có thể trở nên tồi tệ hơn nếu tuyến đường thủy này tiếp tục bị đóng cửa sau tháng tới. Giá năng lượng có thể tiếp tục leo thang nếu xung đột kéo dài quá khung thời gian đàm phán dự kiến.

Chỉ số DAX và FTSE tăng khoảng 0,3%, trong khi CAC40 của Pháp giảm nhẹ. Tại khu vực đồng Euro, chỉ số lạm phát HICP hàng tháng đạt mức 1,7%, cao hơn một chút so với dự báo; trong khi CPI hàng năm đạt 2,6%, cũng nhỉnh hơn kỳ vọng đôi chút. Điều này cho thấy áp lực giá cả vẫn hiện hữu dù vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhìn chung, các chỉ số châu Âu đã chốt phiên với sắc xanh nhẹ. Dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Trung Quốc phác họa một bức tranh đa sắc thái. Tăng trưởng GDP tăng tốc lên mức 5,0% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa kỳ vọng và cho thấy hoạt động kinh tế phục hồi vững chắc. Đồng thời, sản lượng công nghiệp tăng 5,7%, cũng cao hơn dự báo. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ lại chậm lại ở mức 1,7% và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5,4%, dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng nội địa vẫn còn yếu. Nhật Bản tiếp tục cho thấy sự cải thiện vừa phải trong hoạt động kinh tế. Tăng trưởng GDP hàng năm đạt 1,0%, vượt mức kỳ vọng, với các chỉ số theo tháng và quý đều ghi nhận kết quả tích cực. Dẫu vậy, đơn đặt hàng máy móc giảm 0,1% so với tháng trước, phản ánh sự thận trọng trong đầu tư của khối doanh nghiệp. Tại Vương quốc Anh, các dữ liệu về công nghiệp và thương mại nhìn chung khả quan hơn dự kiến. Sản lượng công nghiệp tuy giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng kết quả này vẫn ít tiêu cực hơn dự báo, đồng thời ghi nhận mức tăng 0,5% so với tháng trước. Sản lượng ngành xây dựng cũng gây bất ngờ khi tăng 1,0% so với tháng trước. Thâm hụt thương mại hàng hóa thấp hơn dự kiến, góp phần cải thiện đánh giá về cán cân đối ngoại của quốc gia này. Tại Thụy Sĩ, chỉ số giá sản xuất (PPI) đạt mức 1,6% so với cùng kỳ, cao hơn một chút so với dự báo. Trong khi đó, số liệu CPI cuối cùng khớp với kỳ vọng ở mức 1,7% theo năm và 0,5% theo tháng. Những con số này chỉ ra một môi trường lạm phát tương đối ổn định tại đây.