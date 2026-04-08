Điểm tin nổi bật (08.04.2026)

- Trên toàn thị trường, hôm nay đang ghi nhận một sự đảo chiều so với xu hướng của tháng trước. Tổng thống Trump thông báo tạm dừng các hoạt động quân sự trong 2 tuần để mở đường cho đàm phán với Iran. Thị trường phản ứng rất tích cực: giá dầu giảm mạnh, USD suy yếu, trong khi cổ phiếu và vàng đồng loạt tăng. Đề xuất này dựa trên kế hoạch 10 điểm của Iran, được đánh giá là “có thể triển khai”.
- Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng từ 2,50% đến 3,10%, chỉ số USDIDX giảm 0,90%, vàng tăng 2,26%, trong khi dầu Brent và WTI giảm lần lượt 10,30% và 12,80%, xuống quanh mức 94–95 USD/thùng.
- Iran đưa ra yêu cầu bao gồm dỡ bỏ toàn bộ cấm vận, duy trì ảnh hưởng khu vực và quyền kiểm soát hoạt động vận chuyển qua Hormuz. Phía Mỹ đánh giá các điều kiện này là rất khó chấp nhận. Khoảng cách lập trường giữa hai bên làm giảm khả năng đạt được thỏa thuận bền vững. Dù lệnh ngừng bắn có thể chỉ là một “khoảng nghỉ chiến thuật”, phản ứng của thị trường vẫn rất dứt khoát.
- Ngay cả trong trường hợp ngừng bắn, lưu lượng qua eo biển Hormuz có thể chỉ duy trì khoảng 10–15 tàu mỗi ngày, đồng nghĩa với tình trạng tắc nghẽn và gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn. Iran cũng có thể áp phí và kiểm soát hoạt động vận chuyển, khiến tăng trưởng nguồn cung tiếp tục bị hạn chế về cấu trúc.
- Israel cho biết lệnh ngừng bắn không áp dụng cho các hoạt động quân sự tại Lebanon, cho thấy họ chưa sẵn sàng hoàn toàn đồng bộ với tiến trình giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
- Iran xác nhận sẽ tiến hành đàm phán tại Islamabad vào ngày 10/4, với Pakistan đóng vai trò trung gian chính. Khung thời gian này cho thấy “cửa sổ” đạt thỏa thuận rất hẹp. Kết quả đàm phán sẽ mang tính quyết định đối với diễn biến tiếp theo của xung đột.
- Phó Chủ tịch Fed Jefferson cảnh báo rủi ro lạm phát gia tăng song song với thị trường lao động suy yếu. Giá dầu cao đang làm phức tạp triển vọng chính sách tiền tệ, trong khi Fed vẫn nghiêng về lập trường kiên nhẫn và giữ lãi suất.
- Ngân hàng Dự trữ New Zealand giữ lãi suất ở mức 2,25% nhưng cảnh báo lạm phát tăng và tăng trưởng chậm lại. Lạm phát có thể lên tới khoảng 4,2% do giá năng lượng tăng, và ngân hàng sẵn sàng nâng lãi suất nếu áp lực giá kéo dài.
- Tiền lương thực tế tại Nhật Bản đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong 5 năm, củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.
- Anthropic tạm dừng phát hành công khai một mô hình AI tiên tiến do rủi ro an ninh mạng. Mô hình này có khả năng phát hiện lỗ hổng với tốc độ chưa từng có và hiện đang được triển khai có chọn lọc để tăng cường hệ thống phòng thủ.
