Điểm tin nổi bật 1/4/2025

- Giá dầu tiếp tục tăng trở lại. OIL tăng 1,30% lên 104,40 USD/thùng, trong khi OIL.WTI tăng 1,10% lên 102,60 USD/thùng.
- Các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Vịnh tiếp tục duy trì rủi ro nguồn cung ở mức cao. Tuy nhiên, các phát biểu của ông Trump về khả năng rút quân đã phần nào hạn chế đà tăng thêm của giá dầu.
- Ông Trump cho biết Mỹ có thể rút lui trong vòng 2–3 tuần và không cần một thỏa thuận chính thức với Iran. Điều này cho thấy sự chuyển hướng sang kịch bản “hoàn thành nhiệm vụ”. Điều kiện then chốt là vô hiệu hóa mối đe dọa hạt nhân của Iran thay vì đạt được một thỏa thuận ngoại giao.
- Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang tiến gần hơn tới khả năng tham gia trực tiếp về quân sự trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz. Ả Rập Saudi và Bahrain có xu hướng ủng hộ mạnh hơn, trong khi Qatar, Oman và Kuwait giữ lập trường thận trọng hơn. Bất kỳ liên minh tiềm năng nào sẽ tập trung vào an ninh hàng hải và phòng không.
- Các cuộc tấn công mới, bao gồm cả các đợt không kích gần Doha và vào cơ sở nhiên liệu ở Kuwait, cho thấy các tuyến vận chuyển năng lượng vẫn rất dễ bị tổn thương.
- PMI sản xuất của Trung Quốc giảm xuống 50,8 từ 52,1, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp nhưng với tốc độ chậm lại. Sản lượng, đơn hàng và việc làm vẫn tăng, tuy nhiên chi phí gia tăng và điều kiện cung ứng xấu đi đang bắt đầu gây áp lực lên ngành. Xung đột tại Trung Đông ngày càng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của Trung Quốc.
- Giá đầu vào tại Trung Quốc tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3/2022, trong khi giá đầu ra đạt mức cao nhất trong 4 năm. Các doanh nghiệp đang bắt đầu chuyển chi phí tăng sang người tiêu dùng.
- PMI của Nhật Bản giảm xuống 51,6 từ 53,0 — vẫn trên ngưỡng 50 nhưng đà tăng trưởng chậm lại. Sản lượng, đơn hàng và việc làm vẫn tăng nhưng với tốc độ thấp hơn. Giá năng lượng cao đẩy chi phí tăng nhanh nhất trong khoảng 19 tháng.
- PMI của Úc giảm xuống 49,8, quay trở lại dưới ngưỡng 50. Đơn hàng mới giảm lần đầu trong 5 tháng. Chi phí sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 3,5 năm, chủ yếu do năng lượng và vận tải. Tâm lý kinh doanh suy giảm đáng kể.
- Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh do kỳ vọng xung đột có thể sớm được giải quyết. US30 tăng 2,55%, US500 gần 3,00% và US100 tăng 3,90%. Đây là một trong những nhịp tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2025.
- OpenAI đã hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 122 tỷ USD với mức định giá 852 tỷ USD. Vòng này có thể là bước chuẩn bị cho IPO vào năm 2026.
การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์จากปัจจัยสงคราม: USD ดิ่งลง 💥; AUD, NZD และ CHF ฟื้นตัว 🚀
NZDUSD: Quyết định mang tính “hawkish” của RBNZ và hiệu ứng TACO trade hỗ trợ đồng NZD 🚀
Dầu bốc hơi 10% 📉
ความคึกคักกลับเข้าสู่ตลาดหุ้น ท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลาง 📈 US100 พุ่ง 3%
