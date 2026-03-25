Điểm tin nổi bật 25/03/2026

Thị trường toàn cầu đang có dấu hiệu ổn định thận trọng

Các chỉ số toàn cầu đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu về ổn định, khi tâm lý cải thiện nhờ hy vọng căng thẳng tại Trung Đông giảm bớt.

Thị trường phái sinh:

Futures chứng khoán Mỹ giảm nhẹ.

Futures châu Âu mở cửa trái chiều, cho thấy sự phục hồi trong khẩu vị rủi ro vẫn còn mong manh, chưa rõ ràng.

Động lực chính vẫn là diễn biến liên quan đến Iran và Eo biển Hormuz. Tehran báo hiệu rằng các tàu không thù địch có thể được phép di chuyển theo sự phối hợp, làm dấy lên kỳ vọng dòng năng lượng có thể phần nào trở lại bình thường.

Phản ứng thị trường ban đầu là “risk-on”: dầu giảm, cổ phiếu tăng, và thị trường trái phiếu tìm được điểm hỗ trợ.

Brent giảm xuống khoảng $96/thùng (từ gần $100)

WTI giảm xuống ~ $89/thùng

Điều này làm dịu lo ngại về một cú sốc cung kéo dài và giảm áp lực lạm phát ngắn hạn.

Cải thiện này được củng cố bởi các báo cáo về khả năng đình chiến một tháng và nỗ lực ngoại giao rộng hơn của Mỹ, bao gồm kế hoạch đa điểm nhằm kết thúc xung đột. Tuy nhiên, sự lạc quan vẫn thận trọng:

Eo biển Hormuz vẫn bị xem là bị hạn chế hiệu quả.

Khoảng cách giữa các bên đàm phán vẫn rộng.

Yêu cầu của Iran — bao gồm đóng các căn cứ Mỹ, xóa bỏ hoàn toàn trừng phạt và kiểm soát phí vận chuyển — được quan chức Mỹ coi là không thực tế, làm giảm khả năng đạt thỏa thuận trong ngắn hạn.

Động lực quân sự vẫn tiềm ẩn rủi ro leo thang:

Mỹ tăng cường hiện diện khu vực, dự kiến triển khai thêm 10.000 quân, bao gồm các đơn vị tinh nhuệ như 82nd Airborne Division , nâng tổng quân số lên ~60.000.

, nâng tổng quân số lên ~60.000. Iran tiếp tục hoạt động tên lửa và drone, đồng thời tỏ ra nghi ngờ sâu sắc về ngoại giao Mỹ và không muốn tham gia nếu không có bảo đảm.

Chiến lược song hành: ngoại giao + quân sự đang củng cố sự không chắc chắn của thị trường thay vì giải quyết nó.

Diễn biến giá tài sản phản ánh sự cân bằng giữa hy vọng và thận trọng:

Cổ phiếu châu Á tăng ~1.8%, được hỗ trợ bởi dầu giảm và tâm lý cải thiện.

Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng nhẹ, lợi suất 2 năm giảm xuống 3.87%, cho thấy kỳ vọng thắt chặt ngắn hạn giảm.

Đồng USD giảm nhẹ khi các vị thế phòng ngừa tháo ra.

Vàng tăng lên trên $4,550/ounce, phản ánh nhu cầu phòng ngừa vẫn mạnh.

Bitcoin dao động quanh $71,000.

Chính sách vĩ mô:

Các ngân hàng trung ương vẫn bị hạn chế bởi bất ổn địa chính trị.

Fed duy trì thông điệp rằng lãi suất có thể giữ cao lâu hơn do rủi ro lạm phát dai dẳng, đặc biệt từ năng lượng.

BOJ duy trì chính sách thắt chặt dần dần khi lạm phát tiến gần mục tiêu.

CPI Australia 3.7% y/y vẫn cao hơn mục tiêu và chưa phản ánh cú sốc năng lượng mới, báo hiệu rủi ro tăng trong tương lai.

Tổng kết:

Thị trường đang dịch chuyển từ trạng thái hoảng loạn sang ổn định thận trọng, nhưng môi trường cơ bản vẫn rất mong manh. Bất kỳ diễn biến mới nào liên quan đến Hormuz, leo thang quân sự hoặc thất bại trong ngoại giao có thể đảo ngược nhanh chóng sự cải thiện tâm lý hiện tại.

Source: xStation5