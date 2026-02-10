Điểm tựa quan trọng, áp lực mua sẽ quay lại?!

Biểu đồ chỉ số USDIDX, khung thời gian H1:
Sau nhịp tăng mạnh gần đây, chỉ số USDIDX đã điều chỉnh đáng kể và lùi về vùng Fibonacci thoái lui 50% của đà tăng trước đó. Tại khu vực này, đà giảm đang có dấu hiệu chững lại, tuy nhiên thị trường vẫn chưa ghi nhận tín hiệu đủ rõ ràng cho thấy động lực tăng đã thực sự quay trở lại. Dù vậy, vùng giá hiện tại vẫn có thể được xem là một điểm tựa tiềm năng cho một nhịp hồi phục ngắn hạn. Cụ thể, chỉ báo RSI đã giảm về vùng quá bán và đồng thời xuất hiện tín hiệu phân kỳ, cho thấy lực bán đang suy yếu dần. Đây là yếu tố có thể tạo tiền đề để chỉ số hình thành một nhịp phục hồi trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, trường hợp áp lực bán vẫn tiếp tục gia tăng thì điểm cản tiếp theo sẽ là vùng 96.31.
Nguồn: xStation5
