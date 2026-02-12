Thị trường nổi bật: DE40 📈

Hợp đồng tương lai DAX (DE40) mở cửa phiên giao dịch thứ Năm với hiệu suất xuất sắc, tăng 1% và vượt trội so với tất cả các chỉ số châu Âu khác (EU50: +0,25%). Tâm lý thị trường chung chuyển sang tích cực sau báo cáo việc làm mạnh mẽ tại Mỹ hôm qua, nhưng mức tăng đặc biệt của chỉ số blue chip Đức chủ yếu dựa trên cơn hưng phấn hậu báo cáo kết quả kinh doanh của các cổ phiếu lớn nhất.
DE40 xác nhận phục hồi tăng giá mạnh, vượt qua EMA 24 ngày và phá kháng cự Fibonacci 61,8% tại 25.125. Chỉ số RSI tăng lên 58,8, động lực vẫn tích cực, nhắm tới mức Fibonacci 78,6% tại 25.326. Giữ vững trên vùng 25.000 là yếu tố then chốt để kiểm tra lại các mức cao gần đây. Nguồn: xStation5
Điều gì đang thúc đẩy DE40 hôm nay?
-
Phục hồi khẩu vị rủi ro: Các chỉ số toàn cầu dần phục hồi sau đợt bán tháo ngành công nghệ tuần trước, xuất phát từ phản ứng trái chiều trước CAPEX kỷ lục của Big Tech và lo ngại về gián đoạn do AI. Khi nhà đầu tư tiêu hóa các con số lớn từ các công ty đầu ngành như Alphabet và Amazon, sự chú ý chuyển sang dữ liệu thị trường lao động Mỹ như bài kiểm tra sức khỏe cuối cùng của nền kinh tế. Mặc dù báo cáo ADP gây thất vọng (22K so với 45K dự kiến), NFP vượt kỳ vọng 130K so với 70K, làm dịu lo ngại về thị trường lao động chậm lại và mang lại cú hích tích cực cho tâm lý thị trường.
-
Siemens tăng nhờ nhu cầu trung tâm dữ liệu: Công ty giá trị nhất Đức tăng khoảng 6,8% sau khi nâng dự báo EPS cả năm lên €10,70–11,10.. Lợi nhuận công nghiệp Q1 tăng 15% lên €2,9 tỷ, doanh thu tăng 4% lên €19,14 tỷ, và đơn hàng tăng 7%. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi doanh thu trung tâm dữ liệu AI tăng hơn 1/3, củng cố niềm tin cho năm tài chính hiện tại.
-
SAP đang chững lại sau đà giảm: Công ty phần mềm hàng đầu châu Âu giảm ~15% từ đầu năm do backlog cloud yếu, mất danh hiệu công ty lớn nhất Đức về vốn hóa (thua Siemens, hiện ~€236,5 tỷ). Tuy nhiên, cổ phiếu đã ổn định quanh €170, tăng nhẹ hôm nay mặc dù giảm 5% hôm qua và mở cửa giảm nhẹ.
-
Deutsche Telekom tăng nhờ kết quả Mỹ: Cổ phiếu công ty lớn thứ ba Đức theo vốn hóa tăng +2,8%, vượt nhiều cổ phiếu DAX khác. Tăng thuê bao trả sau 962.000, doanh thu từ gói cao cấp mạnh, triển vọng dài hạn 2026–2027 tích cực. Các sáng kiến mạng AI và đầu tư 5G tiếp tục củng cố niềm tin bất chấp cạnh tranh khốc liệt.
Chỉ số US100 mất 1.9% 📉
Tin đầu ngày: Bạc giảm mạnh 9% 🚨Chỉ số, tiền điện tử và kim loại quý chịu áp lực
Giá Ca cao giảm 2,5% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023 📉
NATGAS biến động nhẹ sau báo cáo về sự thay đổi tồn kho của EIA.
