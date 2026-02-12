Thị trường nổi bật: DE40 📈

Hợp đồng tương lai DAX (DE40) mở cửa phiên giao dịch thứ Năm với hiệu suất xuất sắc, tăng 1% và vượt trội so với tất cả các chỉ số châu Âu khác (EU50: +0,25%). Tâm lý thị trường chung chuyển sang tích cực sau báo cáo việc làm mạnh mẽ tại Mỹ hôm qua, nhưng mức tăng đặc biệt của chỉ số blue chip Đức chủ yếu dựa trên cơn hưng phấn hậu báo cáo kết quả kinh doanh của các cổ phiếu lớn nhất.

DE40 xác nhận phục hồi tăng giá mạnh, vượt qua EMA 24 ngày và phá kháng cự Fibonacci 61,8% tại 25.125. Chỉ số RSI tăng lên 58,8, động lực vẫn tích cực, nhắm tới mức Fibonacci 78,6% tại 25.326. Giữ vững trên vùng 25.000 là yếu tố then chốt để kiểm tra lại các mức cao gần đây. Nguồn: xStation5

Điều gì đang thúc đẩy DE40 hôm nay?