Disney đầu tư vào OpenAI

Walt Disney Co. (DIS.US) đã công bố một thỏa hợp mang tính đột phá với OpenAI, đầu tư 1 tỷ bảng Anh vào start-up AI này và trở thành đối tác cấp phép lớn đầu tiên của nền tảng Sora. Thỏa thuận kéo dài 3 năm bao gồm việc cung cấp hơn 200 nhân vật hoạt hình từ kho nội dung Disney, Marvel, Pixar và Star Wars để sử dụng trong việc tạo video bằng AI. Một hạn chế quan trọng của thỏa thuận là không bao gồm hình ảnh người nổi tiếng hay giọng nói của diễn viên, nghĩa là các video tạo bằng AI có thể sử dụng hình ảnh nhân vật nhưng không có giọng nói gốc của họ. Ngoài ra, một số video do người dùng tạo ra sẽ được phát hành trên nền tảng Disney+, mở ra một kênh phân phối hoàn toàn mới dành cho nội dung AI.

Bên cạnh việc đầu tư vốn và cấp phép thương hiệu, Disney còn trở thành một trong những khách hàng lớn của OpenAI và sẽ triển khai các công cụ AI của startup này để phát triển sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mới cho Disney+. Công ty cũng sẽ đưa ChatGPT vào sử dụng nội bộ cho nhân viên. Quyết định này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong thái độ của Hollywood đối với công nghệ AI — một bước ngoặt cho ngành giải trí, vốn trước đây lo ngại AI gây ảnh hưởng đến quyền sáng tạo và việc làm. CEO Bob Iger nhấn mạnh rằng hợp tác này sẽ giúp Disney “mở rộng khả năng kể chuyện một cách thận trọng và có trách nhiệm thông qua AI, đồng thời tôn trọng và bảo vệ các nhà sáng tạo cùng tác phẩm của họ.”

Cả Disney và OpenAI cam kết triển khai các biện pháp an toàn cần thiết, bao gồm các chính sách phù hợp độ tuổi và bộ lọc nhằm ngăn chặn việc tạo ra nội dung độc hại — thể hiện cam kết chung đối với việc sử dụng AI một cách có đạo đức trong ngành giải trí.

Cổ phiếu Disney tăng hơn 1% sau thông tin này và đang kiểm định các đường EMA 200 và 100 ngày, những vùng có thể xem là ngưỡng quan trọng cho thấy xu hướng giảm của cổ phiếu vẫn còn tiếp diễn.

Nguồn: xStation