Doanh số bán lẻ Anh gây bất ngờ tích cực cho thị trường 💡

Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3 của Anh đã vượt kỳ vọng, cho thấy sự phục hồi rõ rệt sau tháng 2 yếu kém. Khối lượng bán lẻ tăng 0,7% theo tháng, cao hơn nhiều so với dự báo không thay đổi, sau khi số liệu tháng 2 được điều chỉnh giảm xuống mức -0,6%.

Trên cơ sở theo quý, doanh số tăng tới 1,6% trong quý 1 năm 2026 so với quý 4 năm 2025 - một kết quả tích cực, chủ yếu nhờ nhóm bán lẻ phi thực phẩm như phòng trưng bày nghệ thuật, cửa hàng mỹ phẩm và bán lẻ điện tử, những nơi ghi nhận nhiều đợt ra mắt sản phẩm mới. Động lực chính cho tăng trưởng trong tháng 3 là các trạm xăng, khi người tiêu dùng tăng mua nhiên liệu do giá tăng liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Nếu loại trừ nhiên liệu, doanh số vẫn tăng nhưng ở mức khiêm tốn hơn - 0,2% theo tháng - được hỗ trợ bởi doanh số quần áo cải thiện nhờ thời tiết thuận lợi hơn, cùng với các sản phẩm mới trong lĩnh vực viễn thông và bán lẻ trực tuyến. Doanh số online tăng 2,4% theo tháng, và tỷ trọng trong tổng doanh số bán lẻ tăng từ 28,2% trong tháng 2 lên 28,7% trong tháng 3. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tổng khối lượng bán lẻ vẫn thấp hơn 0,1% so với mức trước đại dịch vào tháng 2/2020. Nguồn: ONS

Thông tin chi tiết:

Doanh số bao gồm nhiên liệu (MoM): 0,7% (dự báo: 0,0%; trước đó: -0,4%; điều chỉnh: -0,6%)

Doanh số bao gồm nhiên liệu (YoY): 1,7% (dự báo: 1,1%; trước đó: 2,5%; điều chỉnh: 1,8%)

Doanh số bán lẻ không bao gồm nhiên liệu (MoM): 0,2% (dự báo: 0,0%; trước đó: -0,4%; điều chỉnh: -0,6%)

Doanh số không bao gồm nhiên liệu (YoY): 1,7% (dự báo: 2,0%; trước đó: 3,4%; điều chỉnh: 2,7%)

GBP đã dừng đà tăng so với USD sau khi dữ liệu được công bố. Nguồn: xStation