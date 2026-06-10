Sản lượng dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ 🛢️ 📉

Hợp đồng tương lai dầu (OIL) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi sau báo cáo EIA hôm nay, cho thấy mức rút kho dự trữ dầu thô lớn hơn dự báo. Ngoài ra, sản lượng dầu của OPEC đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ vào tháng 5, chỉ còn khoảng 16,13 triệu thùng/ngày, theo khảo sát của Reuters.

Giá đang kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 38,2% tại 92,97 sau đợt bán tháo mạnh từ đỉnh dao động 97,58. Cụm nến được đánh dấu cho thấy sự do dự tại vùng này. EMA-48 (92,20) đang đi ngang bên dưới EMA-240 (93,94), giữ thiên hướng ngắn hạn nghiêng về giảm. RSI ở mức 55,7 đang phục hồi nhưng chưa rõ ràng. Việc bị từ chối tại đây sẽ hướng mục tiêu về mức 23,6% tại 91,88, trong khi phá vỡ dứt khoát lên trên 93,85 (50% Fib) sẽ chuyển động lực sang tăng. Source: xStation5

Biến động tồn kho chính

Tồn kho dầu thô giảm 7,23 triệu thùng - cao gấp hơn ba lần so với dự báo -2,2M và tương tự mức -7,97M của tuần trước. Lượng dầu thương mại hiện ở mức 426,5 triệu thùng, thấp hơn khoảng 5% so với trung bình mùa vụ 5 năm.

Khác:

Trung tâm Cushing, Oklahoma: -0,801M thùng (trước đó: -0,583M)

Xăng: +0,186M thùng (dự báo: +1,0M — thấp hơn đáng kể)

Distillate: -0,2M thùng (dự báo: +0,171M)

Tổng tồn kho sản phẩm dầu thương mại: -5,6M thùng trong tuần

Hoạt động lọc dầu

Các nhà máy lọc dầu vận hành ở mức 95,3% công suất khả dụng, xử lý 17,0 triệu thùng/ngày — tăng 80.000 bpd so với tuần trước. Sản xuất xăng trung bình đạt 9,7M bpd và distillate đạt 5,2M bpd, cả hai đều tăng theo tuần.

Nhập khẩu và nhu cầu

Nhập khẩu dầu thô trung bình 5,9 triệu thùng/ngày, giảm 0,5M bpd so với tuần trước và thấp hơn 5,8% so với cùng kỳ 4 tuần năm ngoái. Ở phía nhu cầu, tổng sản phẩm tiêu thụ trong 4 tuần qua đạt trung bình 20,6M bpd, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu distillate dẫn đầu với mức tăng 7,2% yoy, trong khi xăng giảm 0,5% và nhiên liệu máy bay giảm 2,2%.

Tồn kho so với trung bình 5 năm

Tồn kho distillate vẫn ở mức thắt chặt nhất, thấp hơn 13% so với trung bình 5 năm, đạt 102,1 triệu thùng. Xăng thấp hơn 6% so với trung bình. Propane/propylene là ngoại lệ ở chiều ngược lại - cao hơn 35% so với trung bình, đạt 22,8M thùng.

Bối cảnh nguồn cung OPEC

Sản lượng dầu thô OPEC giảm 1,06 triệu thùng/ngày so với tháng trước trong tháng 5, xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ. Sự sụt giảm chủ yếu do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran và gián đoạn quanh eo biển Hormuz, làm hạn chế mạnh xuất khẩu vùng Vịnh. Iran ghi nhận mức giảm mạnh nhất, trong khi Ả Rập Xê Út cũng giảm, còn Iraq, Venezuela và Nigeria phần nào bù đắp lại phần sụt giảm. Bối cảnh này củng cố thêm tình trạng thắt chặt nguồn cung được phản ánh qua các đợt rút kho lớn liên tiếp tại Mỹ.