Lịch kinh tế: Tất cả ánh nhìn đổ dồn về ECB, Lãi suất tại Châu Âu tăng trở lại❓

Thị trường đang tạm thời “lấy lại hơi” sau đợt bán tháo được kích hoạt bởi sự kết hợp giữa các tín hiệu địa chính trị bất lợi và số liệu CPI Mỹ cao hơn dự báo (4,2% YoY), qua đó làm trì hoãn đáng kể kỳ vọng về việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong phiên giao dịch hôm nay, dòng tiền sẽ chuyển trọng tâm sang châu Âu và các dữ liệu từ nền kinh tế Mỹ. Sự kiện quan trọng nhất trong ngày là quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Các số liệu lạm phát thấp hơn dự báo gần đây tại các nền kinh tế lớn của Eurozone (2,6% tại Đức và 2,4% tại Pháp), cùng với lo ngại về tăng trưởng kinh tế, có thể cho phép ECB giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, mối quan ngại chính của ECB — giá năng lượng vẫn duy trì ở mức cao — sẽ ảnh hưởng mạnh tới dự báo mới, qua đó có thể thúc đẩy kịch bản “tăng lãi suất phòng ngừa”.

Vào buổi chiều, nhà đầu tư sẽ tiếp nhận dữ liệu lạm phát giá sản xuất (PPI) của Mỹ và số liệu thị trường lao động, những yếu tố chắc chắn sẽ tạo ra biến động mạnh trên các cặp tiền EUR và các chỉ số chứng khoán lớn.

Các số liệu quan trọng từ phiên châu Á:

Trung Quốc công bố cung tiền M2 tháng 5 đạt 8,5% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so với tháng trước.

Dữ liệu cho vay ngân hàng mới tại Trung Quốc cũng được công bố (500 tỷ CNY), cho thấy thanh khoản phục hồi sau tháng 4 yếu kém.

Lịch kinh tế vĩ mô:

19:15 Eurozone – Quyết định lãi suất tiền gửi ECB. Dự báo: 2,25%. Kỳ trước: 2,00%.

19:30 Mỹ – PPI YoY. Dự báo: 6,4%. Kỳ trước: 6,0%.

19:30 Mỹ – Core PPI YoY. Dự báo: 5,4%. Kỳ trước: 5,2%.

19:30 Mỹ – PPI MoM. Dự báo: 0,7%. Kỳ trước: 1,4%.

19:30 Mỹ – Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Dự báo: 220k. Kỳ trước: 225k.

19:45 Eurozone – Họp báo ECB.

21:30 Mỹ – Thay đổi tồn kho khí tự nhiên EIA hàng tuần. Dự báo: 101 bn. Kỳ trước: 95 bn.

Báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quan trọng:

Wizz Air (pre-market)

Adobe (after-hours)

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