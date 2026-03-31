📉 Doanh số bán lẻ Đức yếu - Người tiêu dùng đang chịu áp lực?

Doanh số bán lẻ tại Đức trong tháng 2 giảm 0.6% MoM, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng tăng 0.3%, sau khi tháng 1 cũng đã giảm 0.9%.
Sự suy giảm liên tiếp này cho thấy tiêu dùng hộ gia đình tiếp tục chịu áp lực, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng vẫn tác động lên nền kinh tế, đồng thời người dân đang dần cắt giảm chi tiêu từ mức tiêu dùng cao trước đó.
Mặc dù sự sụt giảm trong chi tiêu có thể giúp làm dịu áp lực lạm phát, nhưng mặt trái là làm gia tăng nguy cơ suy thoái (recession) và kéo nền kinh tế Đức rơi vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn và sâu hơn.
Tổng thể, dữ liệu này củng cố quan điểm rằng nhu cầu nội địa của Đức vẫn còn yếu và quá trình phục hồi của eurozone chưa thực sự bền vững.
Source: xStation5
