Đồng AUD và NZD tăng giá trước những thay đổi về chính sách tiền tệ và lạm phát🔍

Các đồng tiền châu Úc đang dẫn dắt thị trường ngoại hối trong phiên hôm nay, điều này xảy ra trước những thay đổi mới trong kỳ vọng chính sách tiền tệ tại khu vực. Dù ngân hàng trung ương Úc và New Zealand đối mặt với diễn biến lạm phát rất khác nhau, dữ liệu CPI mới nhất của Úc kết hợp với giọng điệu từ quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã củng cố kỳ vọng mang tính “diều hâu” hơn ở cả hai nền kinh tế.

NZD đang dẫn đầu đà tăng trong nhóm G10, tăng khoảng 1% so với USD và EUR, dù hôm nay RBNZ vừa cắt giảm lãi suất, đưa Lãi suất Tiền mặt Chính thức (OCR) xuống 2.25%, mức thấp nhất trong hơn ba năm. AUD cũng tăng giá cao hơn 0.5% so với USD và 0.4% so với EUR, nhờ một báo cáo lạm phát lại lần nữa vượt kỳ vọng.

Cặp tiền NZDUSD, sau khi thoát khỏi vùng đáy kéo dài gần tám tháng, đã vượt lên trên đường EMA 10 ngày (vàng) và hiện đang kiểm tra đường EMA 30 ngày (tím nhạt). Dù động lực tăng đang mạnh, chỉ báo RSI vẫn ở vùng trung tính, cho thấy còn dư địa cho một nhịp tăng tiếp theo khi kỳ vọng đối với RBNZ tiếp tục thay đổi. Nguồn: xStation5

Chu kỳ nới lỏng bắt đầu từ tháng 8/2024 đã liên tục kéo đồng NZD vào xu hướng giảm và xu hướng này càng sâu hơn trong năm 2025 do tăng trưởng kinh tế suy yếu rõ rệt. Dù doanh số bán lẻ phục hồi mạnh trong quý II (+2.3% y/y), phần lớn là do hiệu ứng nền thấp sau giai đoạn giảm liên tục từ Q2/2022 đến Q3/2024. Mối lo chính hiện nay là thị trường lao động: tỷ lệ thất nghiệp đã lên mức cao nhất từ năm 2016 (5.3%), kéo theo tình trạng di cư ra nước ngoài tăng mạnh, đặc biệt trong nhóm lao động trẻ.

Đợt cắt giảm lãi suất hôm nay của RBNZ đã được thị trường định giá tốt từ trước, nhưng kỳ vọng của nhà đầu tư thay đổi theo dự báo lạm phát được điều chỉnh. RBNZ dự kiến lạm phát sẽ quay về gần 2% vào giữa năm 2026, một tín hiệu tích cực so với mức 3% mới công bố. Sự giảm bớt lo ngại về khả năng đạt mục tiêu lạm phát trong trung hạn (1–3%), cùng giọng điệu trung lập của Thống đốc Hawkesby (“mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn”), được thị trường hiểu là dấu hiệu chu kỳ nới lỏng có thể sắp kết thúc—tạo lực hỗ trợ mạnh cho NZD.

Với mức lạm phát hiện tại, có vẻ RBNZ đang hành động sớm nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế kéo dài ở New Zealand. Nguồn: XTB Research

Đối với AUD, đà tăng đến từ một báo cáo lạm phát vượt kỳ vọng. CPI bất ngờ tăng từ 3.6% lên 3.8%, trong khi chỉ số “trimmed mean” - loại bỏ các nhóm có biến động mạnh như xăng và năng lượng - tăng từ 3.2% lên 3.3%. RBA đã dừng chu kỳ nới lỏng từ tháng 8 ở mức 3.6%, do đó lãi suất thực âm cộng với lạm phát cao hơn dự báo đang khiến triển vọng cắt giảm lãi suất ở Úc bị đẩy xa hơn.

Chênh lệch lợi suất trái phiếu 2 năm Mỹ–Úc hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. Nguồn: XTB Research