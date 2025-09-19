Đọc thêm

Đồng bảng Anh suy yếu trước những lo ngại về trái phiếu 📉

20:50 19 tháng 9, 2025

Đồng bảng Anh đang ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp so với đồng USD, một lần nữa chịu áp lực từ đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Anh. Hiện tại, GBP/USD giảm 0,5%, trở thành đồng tiền yếu thứ hai trong nhóm G10 (chỉ mạnh hơn SEK). Tuy nhiên, đà tăng của đồng USD đã bị giới hạn tại mốc thoái lui Fibonacci 50% của nhịp giảm gần nhất.

Dữ liệu mới nhất về tài chính công của Anh đã gây lo ngại trên thị trường trái phiếu. Thâm hụt ngân sách đạt mức cao nhất trong 5 năm (18 tỷ bảng), vượt xa mọi dự báo (cao hơn 4 tỷ bảng so với ước tính cao nhất). Điều này nhanh chóng phản ánh vào lợi suất: trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4,71%, trong khi trái phiếu 30 năm hiện ở mức 5,55% (+4 bps), chỉ thấp hơn kỷ lục thế kỷ này ở 5,69%.

Số liệu này càng làm gia tăng căng thẳng trước ngân sách tháng 11/2026. Bộ trưởng Tài chính Reeves nhiều lần nhấn mạnh rằng việc giảm thâm hụt là mục tiêu bắt buộc. Do đó, thị trường kỳ vọng sẽ có các khoản thuế mới trị giá hàng tỷ bảng, điều này có thể tạo áp lực lên thị trường cổ phiếu Anh.

 

Nguồn: xStation5

