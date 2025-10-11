US100 bốc hơi 1.10% ✂️

- Phố Wall lao dốc sau phát biểu của Trump về vấn đề đất hiếm ở Trung Quốc
Chứng khoán Mỹ đã đảo chiều giảm sau khi Donald Trump đăng tải trên TruthSocial, cảnh báo về nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang với Trung Quốc. Cựu tổng thống tuyên bố rằng Bắc Kinh đã gửi thư tới các quốc gia trên khắp thế giới, thông báo kế hoạch áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu diện rộng đối với đất hiếm và các nguyên liệu quan trọng khác — một động thái mà ông mô tả là “thù địch” và nhằm “làm tắc nghẽn thị trường.” Trump nói thêm rằng Mỹ sẽ buộc phải đáp trả bằng các biện pháp đối phó tiềm tàng, bao gồm “một đợt tăng thuế quan khổng lồ” đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, báo hiệu khả năng quay trở lại một cuộc đối đầu thương mại.
Bài đăng này đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới, khiến tâm lý nhà đầu tư trên các thị trường toàn cầu suy yếu. Chỉ số US500 giảm 0,80%, US100 mất 1,10% và US2000 lùi 1,30%.
Chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) cũng giảm 0,50%.
