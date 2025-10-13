Tin đầu ngày (13.10.2025): Căng thẳng Mỹ-Trung gây ra đợt bán tháo mạnh nhất kể từ tháng 4

Cổ phiếu Mỹ đảo chiều giảm mạnh sau khi Donald Trump đăng tải thông điệp trên TruthSocial, cảnh báo về nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại với Trung Quốc và khả năng tái áp mức thuế quan cao. Đáp lại, Bắc Kinh đã gửi thư đến các quốc gia trên toàn cầu, thông báo kế hoạch áp đặt kiểm soát xuất khẩu trên diện rộng đối với kim loại đất hiếm và các nguyên liệu thô quan trọng khác.

Nhà Trắng đã bắt đầu tiến hành sa thải quy mô lớn đối với nhân viên liên bang do tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài. Giám đốc Ngân sách Russ Vought xác nhận việc cắt giảm nhân sự đã chính thức bắt đầu.

Thành viên Fed Christopher Waller nhấn mạnh rằng áp lực lạm phát từ thuế quan chỉ mang tính tạm thời, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu lạm phát sắp tới (CPI) trong việc định hướng chính sách tiền tệ. Cục Thống kê Lao động (BLS) thông báo báo cáo CPI sẽ bị hoãn đến ngày 24/10, trong khi toàn bộ dữ liệu vĩ mô khác vẫn bị đình chỉ cho đến khi chính phủ hoạt động trở lại.

Báo cáo tháng 10 của Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng lạm phát 1 năm giảm xuống 4,6%, chỉ số niềm tin người tiêu dùng ổn định ở mức 55, và chỉ số điều kiện kinh tế hiện tại cải thiện lên 61.

Các bình luận từ các thành viên ECB cho thấy chính sách tiền tệ duy trì ổn định và lãi suất sẽ được giữ ở mức trung lập, vì mục tiêu lạm phát đã đạt được.

Tại Canada, thị trường lao động tháng 9 gây bất ngờ tích cực khi bổ sung thêm 60.000 việc làm mới, tương đương mức tăng 0,3%. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 7,1%, trong khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên 65,2%.

Lạm phát hằng năm của Na Uy trong tháng 9 đạt 3,6%, vượt cả dự báo (3,5%) và mức trước đó.

Sản xuất công nghiệp của Ý bất ngờ giảm 2,4% MoM trong tháng 9, tệ hơn nhiều so với mức dự báo giảm 0,4%.

Giá dầu giảm gần 4% trong ngày thứ Sáu, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5, chủ yếu nhờ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, qua đó làm dịu rủi ro địa chính trị và lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.