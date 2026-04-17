Đồng Đô la lao dốc sau khi Eo biển Hormuz mở cửa 💲📉 Khởi đầu của một đợt điều chỉnh mạnh❓

Chỉ số USD (USDIDX) giảm 0,5%, tiếp tục xu hướng giảm sau khi việc mở cửa Eo biển Hormuz được công bố.

Bất chấp biến động hạn chế vào đầu phiên, thị trường ngoại hối đã trở nên hỗn loạn vào thời điểm cuối tuần để phản ứng với báo cáo do Axios công bố liên quan đến kế hoạch hòa bình 3 trang được đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ. Thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao Iran về việc mở cửa hoàn toàn Eo biển Hormuz đã chốt hạ vấn đề, làm trầm trọng thêm đà sụt giảm của đồng đô la và kích hoạt sự hưng phấn trên khắp các thị trường chứng khoán.

Sự sụt giảm của các hợp đồng dầu mỏ đã kéo đồng đô la xuống theo, khi đồng bạc xanh từ bỏ những mức tăng tích lũy được do sự bất ổn địa chính trị. USDIDX đang giao dịch ở mức thấp nhất trong hơn 1,5 tháng, và đà giảm (bearish momentum) được xác nhận bởi đường EMA10 cắt xuống dưới EMA30 và EMA100. Chỉ số RSI vẫn chưa rơi xuống dưới ngưỡng quá bán, mặc dù giá đã chững lại tại mức thoái lui Fibonacci 61,8% của sóng tăng gần đây. Nguồn: xStation5

EURUSD ở mức cao nhất trong 2 tháng

Với việc chiến tranh bùng nổ ở Iran, các cuộc thảo luận đã quay trở lại liên quan đến khả năng tỷ giá euro-đô la đạt mức ngang hàng (parity) trong trường hợp đà phục hồi kinh tế châu Âu bị đình trệ kéo dài. Tuy nhiên, thị trường đã nhanh chóng định giá cho sự trở lại trạng thái bình thường, và EURUSD đã quay lại thế tấn công ngay sau khi bứt phá khỏi đáy cục bộ gần 1.1400. Hiện tại, cặp tỷ giá này đang ở trên mức 1.18, giao dịch tại các mức được thấy trước cuộc xung đột Trung Đông khi câu chuyện chính là kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ quay trở lại.

Cùng với mức tăng của EURUSD (màu vàng), chúng ta đang quan sát thấy sự phục hồi rất mạnh mẽ của chỉ số Risk Reversal trên thị trường quyền chọn (màu trắng). Nói cách khác, các nhà đầu tư đã đột ngột ngừng phòng vệ trước đà giảm của EURUSD (trong trường hợp này là cho giai đoạn 1 tháng). Nguồn: Bloomberg Finance LP

Các ngân hàng trung ương trở lại vị trí trung tâm

Với việc xung đột Trung Đông dần hạ nhiệt, chính sách tiền tệ một lần nữa sẽ trở thành động lực chính gây ra biến động trên thị trường ngoại hối. Trong hai tuần qua, chúng ta đã quan sát thấy sự sụt giảm rõ rệt của lợi suất trái phiếu ở cả hai bờ Đại Tây Dương, cho thấy các nhà đầu tư đã chiết khấu việc giảm bớt rủi ro về sự tăng vọt dài hạn của giá năng lượng — và do đó là sự quay trở lại toàn cầu của việc tăng lãi suất — trong một thời gian. Thị trường hoán đổi (swap market) đã từ bỏ việc định giá cho các đợt tăng lãi suất của Mỹ, trong khi đối với ECB, cơ hội 98% cho một động thái diều hâu +25 điểm cơ bản vào tháng 7 vẫn còn. Vị thế của nhà đầu tư cũng được củng cố bởi các tuyên bố hôm nay từ Madis Muller của ECB, người "sẽ không loại trừ một động thái vào tháng 4." Tuy nhiên, những lời này được nói ra trước khi Eo biển Hormuz mở cửa, điều này dù sao cũng giải thích cho áp lực lên chênh lệch trái phiếu giữa Đức và Mỹ.

Tỷ giá EURUSD đã bắt kịp một cách hiệu quả mức chênh lệch giữa lợi suất 2 năm của Đức và Mỹ, vốn đã tăng liên tục bất chấp sự hỗn loạn địa chính trị. Trong khi khả năng kết thúc chiến tranh và việc mở cửa Eo biển Hormuz làm giảm rủi ro tăng lãi suất ở cả hai bờ Đại Tây Dương, ECB nên duy trì thái độ tương đối diều hâu hơn so với Fed, đối với Fed kịch bản trước chiến tranh liên quan đến các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo — và hệ quả là áp lực giảm giá đối với đồng đô la. Nguồn: XTB Research

Aleksander Jablonski

Quant Analyst, XTB